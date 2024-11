Koeman eerlijk over pijnlijk EK-moment: 'Kon die beslissing niet langer uitstellen'

Bondscoach Ronald Koeman van het Nederlands elftal blikt in gesprek met Helden Magazine terug op de pijnlijke wissel van , afgelopen zomer in het EK-duel met Oostenrijk. De middenvelder van PSV werd tien minuten voor rust al naar de kant gehaald door de bondscoach en afgelost door Xavi Simons.

Oranje kwam tegen het Alpenland al na zes minuten spelen op een 0-1 achterstand, door een ongelukkig eigen doelpunt van Donyell Malen. Veerman keerde tegen Oostenrijk terug in de basis, nadat hij ook mocht starten in het openingsduel met Polen (1-2 winst) maar in de tweede poulewedstrijd tegen Frankrijk (0-0) slechts mocht invallen. De PSV'er grossierde echter in balverlies en werd na 34 minuten door Koeman uit zijn lijden verlost.



"In de eerste wedstrijd tegen Polen maakte hij al fouten in balbezit, toch wilde ik hem een tweede kans geven", motiveert Koeman zijn besluit om Veerman op te stellen tegen Oostenrijk. Die tweede kans bleek echter niet aan de Volendammer besteed, waardoor de bondscoach voor een dilemma kwam te staan. "Ik overlegde wat ik van plan was met de andere trainers en realiseerde me hoe zwaar zo’n beslissing zou vallen, maar op een gegeven moment vond ik dat ik de beslissing niet langer kon uitstellen", aldus Koeman. Nederland zou het duel uiteindelijk met 2-3 verliezen en daardoor derde worden in de groep, maar ging toch als een van de vier beste nummers drie door naar de knock-outfase van het toernooi.

Koeman was zich dus meer dan bewust van de impact die de vroege wissel op Veerman zou hebben: "Joey heb ik na de wedstrijd en ’s avonds met rust gelaten. Ik zag dat hij helemaal kapot zat", blikt de keuzeheer terug. "Dan is het mijn taak als trainer om hem de volgende dag mijn beslissing uit te leggen, hem te helpen op de training en in gesprekken weer vertrouwen te geven. Joey nam me niets kwalijk", vervolgt Koeman. Veerman zou uiteindelijk zowel in de achtste finale tegen Roemenië (0-3 winst), de kwartfinale tegen Turkije (2-1 winst) als de halve finale tegen Engeland (1-2 verlies) als invaller binnen de lijnen komen.

