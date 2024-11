Wild gerucht in Engeland: 'Arne Slot neemt drastisch besluit over Liverpool-keepers'

Arne Slot heeft volgens Engelse media besloten dat beide keepers van Liverpool, de Braziliaan Becker en de Ier , aan het einde van het seizoen mogen vertrekken. In de persoon van (Valencia) hebben The Reds alvast een nieuwe doelman vastgelegd voor volgend seizoen.

Alisson (32) staat sinds de zomer van 2018 onder contract bij Liverpool, dat de Braziliaan voor ruim 60 miljoen euro losweekte bij AS Roma. Onder Jürgen Klopp won de 70-voudig international onder meer de Champions League (2019) en de Engelse landstitel (2020). Sinds de komst van Slot is Alisson opnieuw eerste keeper, de Nederlandse trainer maakte al duidelijk dat de Braziliaan eenmaal hersteld van de hamstringblessure die hem al sinds oktober uit het doel houdt, zal terugkeren onder de lat.

Dat was een teleurstellende mededeling voor Kelleher (25), die de eerste doelman sindsdien met verve vervangt. De Ierse sluitpost maakt sinds 2019 officieel deel uit van de eerste selectie van Liverpool en hield dit seizoen in de acht wedstrijden die hij mocht spelen vijf keer de nul. Kelleher heeft al aangegeven volgend seizoen - waar dan ook - eindelijk eerste keeper te willen worden.

TBR Football schrijft te hebben begrepen dat zowel Alisson als Kelleher komende zomer zou mogen vertrekken bij Liverpool. Mamardashvili zou namelijk de beoogde eerste keeper worden, waardoor voor beiden geen plek meer zou zijn. Andere Engelse media, waaronder de doorgaans goed ingevoerde Liverpool Echo, wisten in oktober al te melden dat ook de 25-jarige Serviër Mile Svilar (AS Roma) in beeld is om het keepersgilde van Liverpool komende zomer te komen versterken.

