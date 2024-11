'Enige Liverpool-aanwinst van Arne Slot staat voor razendsnelle terugkeer naar vaderland'

De enige aanwinst die Arne Slot afgelopen zomer bij Liverpool mocht begroeten, staat mogelijk alweer voor een (tijdelijk) vertrek. (27) beleeft vooralsnog een teleurstellend seizoen bij The Reds en zou op huurbasis kunnen terugkeren in de Serie A, zo melden Italiaanse media.

Waar teams in de Premier League doorgaans tientallen miljoenen euro's spenderen in de zomerse en de winterse transferperiodes, hield Liverpool de hand in de eerste maanden van Arne Slot behoorlijk op de knip. Chiesa was de enige nieuwe speler die de van Feyenoord overgekomen trainer mocht begroeten. Liverpool maakte een bedrag van twaalf miljoen euro over naar Juventus om de buitenspeler naar Engeland te halen. Daarnaast werd de Georgische doelman Giorgi Mamardashvili voor 30 miljoen overgenomen van Valencia, maar die zal pas in de zomer van 2025 de overstap maken.

Het Engelse avontuur van Chiesa is mede door blessures echter nog niet geworden wat hij er van gehoopt zal hebben. De 51-voudig Italiaans international kwam tot dusverre niet verder dan 78 speelminuten, verdeeld over twee invalbeurten en een enkele basisplaats, in de derde ronde van de EFL-Cup. Chiesa deed toen een uur mee tegen West Ham United en leverde de assist bij de 1-1 van Diogo Jota. Liverpool zou The Hammers uiteindelijk met 5-1 verslaan.

Volgens Tuttosport zou Chiesa in de winterstop op huurbasis kunnen terugkeren naar Italië. Meerdere topclubs zouden de zoon van voormalig topspits Enrico Chiesa graag verwelkomen. Zo zou regerend kampioen Internazionale interesse tonen, terwijl ook AC Milan en AS Roma belangstelling zouden hebben. Geen van de drie genoemde clubs zou echter al met Liverpool of het kamp-Chiesa in onderhandeling zijn.

