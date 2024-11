‘Amorim geschrokken van staat selectie Man United na vertrek Ten Hag’

Ruben Amorim is in zijn eerste week als trainer van Manchester United flink geschrokken van de staat van de selectie van Manchester United, zo weet The Sun. Volgens de krant zou de oefenmeester ontevreden zijn over het tempo en de intensiteit op de training.

Nadat Ten Hag eind oktober op straat werd gezet door Manchester United, had de clubleiding maar enkele dagen nodig om Amorim aan te stellen als zijn opvolger. De voormalig trainer van Sporting Portugal stond nog een aantal wedstrijden voor de groep in zijn geboorteland, waarna hij vorige week naar Engeland vertrok. De Portugees leidde deze week zijn eerste trainingen op Carrington, het trainingscomplex van Manchester United.

Daar is de oefenmeester volgens de Engelse boulevardkrant flink geschrokken van zijn selectie. “De nieuwe trainer gelooft dat het dure team erg opgezwollen is”, leest het. Ook zou Amorim ongelukkig zijn met de inzet van de spelers op de training. “Hij moest constant tegen zijn spelers zeggen dat ze beter hun best moeten doen op gebied van snelheid en intensiteit”, schrijft de krant. Inmiddels zou de Portugees al een aantal spelers hebben geïdentificeerd die niet goed bij zijn speelstijl passen.

Enkele spelers maken indruk

Toch is niet alles slecht nieuws voor Amorim. Hoewel zijn ploeg op de dertiende plaats staat in de Premier League, is de oefenmeester onder de indruk van de kwaliteit die een aantal van zijn nieuwe spelers weet te vertonen.

