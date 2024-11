Overmars voor het eerst weer gespot op tribune, Nederlander redt punt voor Antwerp

Marc Overmars heeft vrijdagavond voor het eerst sinds zijn schorsing erop zit, zijn opwachting gemaakt op de tribunes bij Royal Antwerp FC. De Nederlandse technisch directeur was live getuige hoe tien minuten voor tijd een punt redde in het thuisduel met FCV Dender EH.

In zijn periode bij Ajax maakte Overmars zich schuldig aan grensoverschrijdend gedrag, waarvoor hij in november 2023 alsnog een schorsing van twee jaar - waarvan eentje voorwaardelijk - aan zijn broek kreeg van het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Wereldvoetbalbond FIFA besloot de straf over te nemen, waardoor Overmars zijn baan bij de Belgische Great Old eerder deze maand pas kon hervatten.

Op de tribunes van het Bosuilstadion werd Overmars vrijdagavond geflankeerd door Antwerp-voorzitter Paul Gheysens en clubmanager Sven Jaecques. Het waren echter de bezoekers die al na drie minuten de leiding namen door een doelpunt van Karol Fila. Voormalig FC Utrecht-aanvaller Gyrano Kerk bracht de ploegen tien minuten voor tijd weer op gelijke hoogte, maar de uitblinkende doelman Michael Verrips (onder meer ex-Fortuna Sittard en -FC Groningen) voorkwam dat de thuisploeg er met de volle buit vandoor ging.

Door het puntje blijft Antwerp voorlopig tweede in de Belgische Pro League. De kampioen van 2023 heeft nu 27 punten uit vijftien wedstrijden. Dat zijn er vier minder dan koploper KRC Genk, dat zaterdagavond in actie komt tegen Charleroi. Nummer drie Club Brugge kan Antwerp zaterdagmiddag al passeren, als het vanaf 16.00 uur weet te winnen van STVV dan komt Club uit 28 punten.

⚽ Marc Overmars is weer te zien bij Antwerp, Tim Merlier geeft de aftrap.https://t.co/A3qxq5zqwd — sporza (@sporza) November 22, 2024

