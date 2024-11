Mario Been is eerlijk over zijn objectiviteit als analist: 'Tuurlijk ben ik er doodziek van'

Mario Been heeft een boekje opengedaan over zijn objectiviteit als analist bij ESPN. Been staat bekend als supporter van Feyenoord, waardoor hij tijdens het analyseren van de Rotterdammers ook nog vaak in de wij-vorm spreekt. Volledig neutraal zal Been nooit worden, maar kritisch op Feyenoord is hij naar eigen zeggen wel.

In het Youtube-programma Een bakkie pleur voor de deur vertelt Been over zijn werk als analist bij ESPN. De kans om te analyseren greep de voormalig coach van Feyenoord met beide handen aan op het moment dat hij zijn laatste trainersklus erop had zitten. "Op een gegeven moment besloot ik dat ik stopte als coach en toen kreeg ik een aanbieding van ESPN. Ze vroegen of ik het leuk vond om analist te worden. Het is een hele leuke manier om toch in het vak te blijven, wedstrijden te bekijken in de studio en om een beetje je mening te geven", vindt Been.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Been pakt Farioli aan na interview: ‘Het klopt niet wat hij zegt’

Vervolgens wordt Been gevraagd of het wennen was, aangezien de analist toch vaak met een 'Feyenoord-bril' naar wedstrijden van de Rotterdamse club keek. "Ik word er nog steeds op geattendeerd dat ik te vaak 'we' zeg als ik het over Feyenoord heb, maar dat zal ongetwijfeld nooit meer weggaan. Mijn mening is best wat anders geworden", valt Been op. "Mensen zeggen nu vaak: je bent wel kritisch! Op een gegeven moment wordt er van mij verwacht dat ik ook een beetje neutraal ben, alhoewel dat nooit zal gebeuren. Tuurlijk ben ik doodziek als Feyenoord verliest van Ajax", geeft de analist eerlijk toe. "Aan de andere kant gaat het leven gewoon weer door. We moeten eerlijk zijn dat het terecht was en dan gaan we over naar de volgende dag."

Op sociale media is er vaak kritiek op het feit dat Been als analyticus duels van Feyenoord moet analyseren gezien zijn voorliefde voor de Rotterdammers. ESPN kiest er vaak voor om Been bij Feyenoord te plaatsen, aangezien hij door zijn voorliefde voor de club ook over de nodige kennis beschikt.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Feyenoord-debutant Zépiqueno Redmond vertelt waar zijn voornaam vandaan komt

Zépiqueno Redmond vertelt na zijn debuut voor Feyenoord over zijn opvallende voornaam.