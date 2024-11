Bizarre ontploffing tegen Micky van de Ven komt Mohammed Kudus nóg duurder te staan

is door de Engelse voetbalbond FA extra bestraft voor zijn bizarre uitbarsting richting , in het Premier League-duel tussen Tottenham Hotspur en West Ham United op 19 oktober. Bij een 4-1 achterstand werd de Ghanese oud-Ajacied na een reeks misdragingen met een directe rode kaart van het veld gestuurd.

Kudus opende in het bewuste duel nog wel de score, maar zag zijn team door treffers van Dejan Kulusevski, Yves Bissouma, een eigen doelpunt van doelman Alphonse Aréola en een goal van Heung-min Son alsnog een ruime nederlaag lijden op bezoek bij de stadgenoot. Dat frustreerde Kudus blijkbaar dusdanig, dat hij zich in de slotfase niet kon beheersen toen Van de Ven hem de bal afpakte.

Oranje-international Van de Ven werd eerst tweemaal door Kudus in zijn rug geschopt. Toen de oud-speler van FC Volendam vervolgens verhaal ging halen bij de Ghanees kreeg hij een duw in zijn gezicht. Even later deelde Kudus óók nog een tik in het gezicht uit aan Van de Vens ploeggenoot Richarlison. Na het bestuderen van de beelden kon scheidsrechter Andy Madley niet anders dan Kudus met direct rood van het veld te sturen.

Kudus werd al voor drie wedstrijden geschorst naar aanleiding van zijn rode kaart, maar de FA doet daar nog eens twee duels bovenop, zo maakt de voetbalbond woensdag bekend. Daardoor ontbreekt de oud-Ajacied ook in de Premier League-duels met Newcastle United (25 november) en Arsenal (30 november) bij The Hammers. Bovendien is Kudus veroordeeld tot het betalen van een boete van 60 duizend pond (omgerekend bijna 72 duizend euro). Daarnaast wordt ook zijn club verweten dat de spelers zich gewelddadig gedroegen in de stadsderby. West Ham moet daarom een boete van 30 duizend pond (36 duizend euro) betalen.

