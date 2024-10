Oud-Ajacied verschijnt op lijstje Slot om Salah te vervangen

Liverpool denkt alvast aan een toekomst zonder . De Egyptenaar beschikt over een aflopend contract, waardoor de club van Arne Slot vast naar opvolgers aan het kijken is. Een van de namen op het lijstje, is die van voormalig Ajacied .

De toekomst van Salah bij Liverpool is een grote kwestie op Anfield. De Egyptenaar, die in 2017 overkwam van AS Roma, beschikt over een aflopende verbintenis, waardoor er veel geruchten de ronde doen over een eventuele opvolger. In gesprek met CaughtOffside bespreekt transferexpert Fabrizio Romano de geruchten rondom een nieuwe buitenspeler voor Slot.

“Het klopt dat Liverpool verschillende spelers volgt”, geeft Romano aan, waarna hij de namen van Kudus en Borussia Dortmund-aanvaller Karim Adeyemi noemt. “Maar ik heb nu geen concrete updates over specifieke doelwitten. Het is ook geen topic om in oktober of november al te bespreken”, legt hij uit. “Op dit moment zijn ze alleen de markt aan het verkennen.”

Contractverlenging van Salah

De mogelijkheid dat Salah zijn contract bij Liverpool verlengt, is volgens Romano ook zeker nog aanwezig. Op dit moment zijn the Reds namelijk nog altijd vol in gesprek met de 32-jarige linkspoot. Het verlengen van zijn contract zou dan ook als de hoogste prioriteit gelden.

Vind jij dat Mohammed Kudus een goede vervanger zou zijn voor Mohamed Salah bij Liverpool? Laden... 51.2% Ja, absoluut 31.9% Nee, liever iemand anders 16.9% Twijfelachtig, hangt van de prijs af 166 stemmen

