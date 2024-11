Kraay junior over wisselspeler tegen Bosnië-Herzegovina: ‘Staat komende tien jaar in Oranje-basis’

Het Nederlands elftal kan in de komende tien jaar genieten van , zo verzekert Hans Kraay junior in de nabeschouwing van ESPN op de wedstrijd tussen Bosnië-Herzegovina en Oranje (1-1). De keeper van Brighton & Hove Albion is volgens de analist verreweg de beste optie onder de lat bij de nationale ploeg.

Verbruggen werd vlak voor het EK 2024 uitgeroepen tot eerste doelman en maakt tot dusverre een uitstekende indruk als ‘nummer één’. De 22-jarige keeper werd gister (dinsdag) tegen Bosnië-Herzegovina gepasseerd, omdat Koeman tweede keus Mark Flekken de kans gaf. Kraay junior is echter duidelijk met zijn eindconclusie.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Deze speler heeft niets te zoeken in het Nederlands elftal, vinden veel Oranje-fans

Jan Joost van Gangelen geeft in eerste instantie aan dat hij baalde van de basisplek van Flekken. “Jij en ik hadden allebei gehoopt dat het Nick Olij was, want bij deze wedstrijd, waarbij iedereen dacht: wat maakt het nou weer uit… Gooi Olij er in, man”, zegt de presentator. Een ongelukkig moment van de Brentford-doelman verschijnt vervolgens in beeld. In minuut 73e leverde Flekken de bal knullig in, waarna er een gevaarlijke situatie ontstond voor zijn doel.

‘Verbruggen staat komende tien jaar in Nederlands elftal’

“Deze staat op een meter! 'Brainfart', noemen we dit. Bart Verbruggen dus. Punt uit, klaar”, stelt Van Gangelen vervolgens. Kraay junior is het eens: “Bart Verbruggen: ik zou er niet van staan te kijken als hij de komende tien jaar in het Nederlands elftal staat, als hij fit blijft. Justin Bijlow heeft de kwaliteiten, maar heeft de pech dat zijn lichaam niet altijd meewerkt. Flekken en Olij zijn ‘een stukje weg’ van Verbruggen.”

LEES OOK: Noa Lang zorgt voor grote ergernis tijdens het Wilhelmus

De analist benoemt de kwaliteiten van Verbruggen. “Hij is goed met hoge ballen, heeft een goede trap, heeft goede reflexen en straalt rust uit. Laat hem maar een jaartje of tien staan. Genoteerd”, sluit Kraay junior af.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jeroen Elshoff meldt woede-uitbarsting bij Oranje: ‘U krijgt het niet in beeld te zien’

Een woede-uitbarsting bij Oranje, in de slotfase van de wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina.