Privé kondigt nieuwe onthullingen over huwelijkscrisis Van der Gijp aan

Het blad Privé komt komende week met nieuwe onthullingen over de vermeende crisis in het huwelijk tussen René van der Gijp en zijn echtgenote Minouche. Dat kondigt hoofdredacteur Evert Santegoeds aan in de podcast Strikt Privé.

Afgelopen woensdag pakte het roddelblad uit met een artikel waarin uitgebreid wordt ingegaan op de relatieproblemen in huize Van der Gijp. René en Minouche stapten vier jaar geleden in het huwelijksbootje, maar zouden al lange tijd gescheiden van elkaar leven. "Ingewijden voorspellen een scheiding die niet zonder slag of stoot zal verlopen", schreef Privé onheilspellend. Later op de dag reageerde Minouche in een drietal Instagram-stories op het betreffende artikel. Daarin erkende zij regelmatig in haar eigen woning, gescheiden van René, te verblijven, maar dat dat juist bedoeld was om een scheiding ('wat we allebei niet willen') te voorkomen.

Van der Gijp wilde in de woensdaguitzending van Vandaag Inside niet inhoudelijk op de berichtgeving ingaan. Dat kwam het vaste gezicht van de talkshow in Shownieuws op kritiek van voormalig advocaat Bram Moszkowicz te staan. "Ik denk dat ze anderen altijd de maat nemen, maar als het over hemzelf gaat hij er het zwijgen toe doet", sprak Moszkowicz onder meer. In bovengenoemde podcast spreekt Santegoeds woorden van vergelijkbare strekking: Het is raar, want als je het over alles en iedereen hebt en over alles en iedereen een mening hebt, dan is het raar dat als je zelf de voorpagina haalt en het meest gelezen stuk op Telegraaf.nl bent de hele dag, dat je dan net doet of je neus bloedt en gewoon aan die privézaak voorbijgaat", aldus de hoofdredacteur.

Dat zowel René als Minouche het nu doet overkomen als een 'storm in een glas water', zit Santegoeds dan ook helemaal niet lekker: "Nee, maar dat is het niet." In de volgende editie van Privé zal dan ook een zogeheten follow-up-artikel verschijnen, zo kondigt de journalist aan: "Volgende week gaan we erop door. Ja, dat lijkt me wel. Er is gewoon van alles aan de hand daar en dat weten ze natuurlijk zelf ook wel." Overigens heeft Santegoeds wel een vermoeden waarom René niet live op televisie op de kwestie in wilde gaan: "Ik denk dat hij emotioneel zou zijn geworden als het daarover ging. Het is natuurlijk een heel verschrikkelijke tijd, dan."

