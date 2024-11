Willem Vissers roept op tot actie na bizarre week: 'Best begrijpelijk, het slaat alleen nergens op'

Het wordt tijd dat er een promotie-degradatieregeling komt tussen de Keuken Kampioen Divisie en de tweede divisie. Dat stelt Willem Vissers althans. De verslaggever van de Volkskrant zag de afgelopen week meerdere profclubs onderuit gaan tegen teams die actief zijn op amateurniveau. Volgens Vissers is er in dat geval niet altijd meer sprake van een 'sensatie'.

Almere City beleefde van alle profclubs misschien wel de grootste afgang in de eerste ronde van de KNVB-beker. De formatie van coach Hedwiges Maduro ging vorige week woensdag kansloos onderuit tegen Quick Boys (3-0), dat uitkomt in de tweede divisie. “Natuurlijk was het een afgang, de exodus van een clubs uit het betaald voetbal in de eerste ronde van het KNVB-bekertoernooi tegen amateurs. Kostelijk vermaak, al dat koninklijke geknoei. Almere City was kansloos tegen Quick Boys, dat nota bene twee klassen lager voetbalt. Het was een schande, vond ook trainer Maduro”, zo schrijft Vissers in zijn column.

De verslaggever zag wel meer profclubs op hun plaat gaan tegen amateurteams. Zo verloor NAC van Barendrecht, ging Roda JC onderuit tegen Rijnsburgse Boys en knikkerde Koninklijke HFC FC Emmen uit de beker. “Allemaal sensaties, op het oog. Grote verrassingen. Alleen: de meeste van die zogenoemde amateurs zijn allang geen echte amateurs meer”, aldus Vissers. “Het zijn teams vol ervaring, met prachtige accommodaties en met menig oud-prof op het veld, met uitstekende trainers. Spelers met contracten dansen na afloop van de zege op de tafels van de kleedkamer, met ontbloot bovenlijf, op zo’n ‘beha’ met informatie na (hartslagmeting, red.), over hoeveel ze hebben gelopen.”

Het grote verschil, volgens Vissers, is dat amateurs drie keer per week trainen in de week, waar profvoetballers zich bijna elke dag wel bij hun club melden. Maar van een niveauverschil, zeker tussen clubs uit de Keuken Kampioen Divisie en tweede divisie, is haast geen sprake meer. “Zo verrassend is het allemaal niet, als amateurs winnen. Een van de oorzaken van al die sensaties is dat de eerste divisie, tot ongeloof en ergernis van menigeen, van onderen gesloten is. Niemand degradeert. Niemand uit de tweede divisie promoveert. Ze vinden het allemaal best zo, ze willen het zelfs zo.” Vissers constateert dat jarenlange gesprekken over doorstroming vooralsnog tot niks hebben geleid. “Er is weerstand. Om financiële redenen willen clubs niet promoveren, omdat ze in hun cocon van gezelligheid met elkaar willen blijven, met allerlei aantrekkelijke derby’s.”

Of omdat de amateurclubs op een vast tijdstip willen voetballen, en niet de ene week op zaterdagavond en de andere op zondagmiddag, denkt Vissers. “Dat is best begrijpelijk. Het slaat alleen nergens op. Het is de hoogste tijd voor normale competities, ook voor de romantiek en het avontuur in het voetbal. Het zou toch mooi zijn; Rijnsburgse Boys of Spakenburg een keer in de Eredivisie. Zolang die doorstroming ontbreekt, is het beter om te stoppen met gehijg over sensaties. Want dat zijn het niet echt”, zo leest het.

Clubs zoals Spakenburg en Rijnsburgse Boys zouden een versterking zijn voor de Keuken Kampioen Divisie Laden... 85.2% Eens 14.8% Oneens 115 stemmen

