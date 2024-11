Patrick van Aanholt mocht door één persoon geen nieuw contract tekenen bij PSV

was afgelopen zomer graag langer bij PSV gebleven. De linksback, die deze week een contract heeft getekend bij Sparta Rotterdam, geeft aan dat trainer Peter Bosz uiteindelijk besloot hem niet terug te halen naar het Philips Stadion.

Van Aanholt tekende deze week een contract voor een jaar met een optie voor nog een jaar bij het Rotterdamse Sparta. De linksback heeft lang gewacht met het maken van een keuze voor een nieuwe club, wat volgens de verdediger ook met PSV te maken had "Ik heb in het slot van de transferperiode met Marcel Brands en Ernie Stewart (directie PSV, red.) gesproken en ze wilden me echt terughalen. Alleen bepaalde de trainer (Peter Bosz, red.) uiteindelijk of hij me wilde hebben of niet", legt Van Aanholt uit in gesprek met Voetbal International.

De coach van de Brabanders besloot uiteindelijk niet in te gaan op Van Aanholts beschikbaarheid, hoewel PSV defensieve problemen heeft in de selectie "Hij vond dat ze goed zaten en daarom ben ik niet teruggegaan naar PSV. Daar heeft hij z'n redenen voor en die heb je te accepteren. Ik had graag terug gewild naar PSV en ik denk dat iedereen me terug wilde hebben. Ik lag goed in de groep en had met iedereen een goede band, maar het is er niet van gekomen", treurt Van Aanholt.

Nu mag Van Aanholt zich gaan bewijzen bij Sparta, dat hard op zoek was naar een linksachter. Djevencio van der Kust stond de laatste weken opgesteld op deze positie, maar wist absoluut niet te overtuigen. De komst van Van Aanholt geeft trainer Maurice Steijn meer stabiliteit en leiderschap in de defensie.

