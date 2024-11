PSV krijgt in Champions League te maken met Premier League-scheidsrechter, Makkelie aangesteld bij topper op Anfield

De UEFA heeft de scheidsrechters voor de Champions League-wedstrijden van aanstaande dinsdag bekendgemaakt. Het PSV van trainer Peter Bosz krijgt in de thuiswedstrijd te maken met de Engelsman Michael Oliver. De Champions League-topper tussen Liverpool en Bayer Leverkusen op Anfield staat onder leiding van Danny Makkelie.

Oliver fluit normaliter in de Premier League en hanteerde afgelopen zaterdag nog de fluit bij het duel tussen Bournemouth en Manchester City. Deze wedstrijd werd verrassend gewonnen door de club van Justin Kluivert en oud-Eredivisiespelers Marcos Senesi en Milos Kerkez.

Het wordt voor Oliver de eerste keer dat hij een wedstrijd van PSV gaat fluiten. Eerder floot hij driemaal een wedstrijd van Feyenoord, twee keer een duel van Ajax en was hij scheidsrechter bij AZ, Vitesse en PEC Zwolle. Het laatste ‘Nederlandse’ duel onder leiding van Oliver was de heenwedstrijd tussen Feyenoord en Olympique Marseille in de halve finale van de Conference League in 2022 (3-2). Oliver wordt in het Philips Stadion geassisteerd door landgenoten Lee Betts en James Mainwaring, terwijl Andrew Madley de vierde official is. De Engelsman David Coote is de videoscheidsrechter, hij wordt geassisteerd door de Schot Andrew Dallas.

Fraai affiche voor Makkelie

Makkelie heeft van de UEFA het duel tussen Liverpool en Bayer Leverkusen op Anfield toegewezen door de UEFA. Hij wordt geassisteerd door Hessel Steegstra en Jan de Vries. De vierde official van dienst in Allard Lindhout. De VAR bij deze wedstrijd is Rob Dieperink, die wordt geassisteerd door Clay Ruperti.

Het Liverpool van Arne Slot heeft samen met Aston Villa de volle buit uit de eerste drie Champions League-wedstrijden gehaald en gaat daardoor gedeeld aan kop. Bayer Leverkusen is op de ranglijst terug te vinden op een zesde plaats met zeven punten. Even veel als Manchester City, AS Monaco, Stade Brest, Internazionale, Sporting Portugal en Arsenal.

