Kenneth Perez verbaast zich over ESPN: 'Is dit afgesproken werk?'

Kenneth Perez heeft zich verwonderd over het aantal keer dat zaterdagavond in beeld werd genomen tijdens PSV – FC Groningen. De aanvoerder zat vanwege een blessure op de bank, maar was toch vaak zichtbaar bij ESPN. Hij werd met name in beeld genomen rondom de doelpunten van zijn concurrent , die een hattrick maakte.

Perez vraagt zich zondagavond in Dit was het Weekend af of het ‘afgesproken’ is om De Jong in beeld te nemen als zijn concurrent scoort. “En dan moet De Jong maar een houding zien aan te nemen, zo van: ‘Wat moet ik nu doen?’”

Trainer Peter Bosz liet na de wedstrijd al weten de ‘journalistieke relevantie niet te zien’ van de camerafocus op De Jong. Dat zei hij in gesprek met Milan van Dongen, die er zondagavond op terugkomt. “Het had misschien een onsje minder gekund, maar het is niet gek dat wij een keer Luuk de Jong in beeld brengen natuurlijk.”

Perez antwoordt: “Eén keer niet nee, dat klopt. Twee keer kan misschien ook nog.” Van Dongen zegt dat het ook saai is om alleen maar het veld in beeld te brengen. “Je wilt ook de verhalen erom heen belichten.” Wel erkent de presentator dat De Jong misschien te vaak in beeld kwam. “Het lullige is ook dat hij een monitortje heeft waarop hij zichzelf ook nog ziet.”

Karim El Ahmadi, ook aanwezig bij het praatprogramma, vond Pepi ‘echt fantastisch’ spelen. “Ik denk dat het wel een andere speler is dan Luuk, want Pepi is iemand die echt blijft lopen.” Dat was te zien bij de 2-0, die viel na een individuele sprint van Pepi met de bal. Bij het zien van de beelden zegt Perez: “Dit had Luuk de Jong bijvoorbeeld nooit kunnen doen.”

