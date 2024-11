Opstelling PSV: Bosz heeft Lang terug en beslist over spitspositie

De opstelling van PSV voor de thuiswedstrijd tegen Girona in de Champions League is bekend. De ploeg van Peter Bosz wil de 4-0 thuiszege tegen Girona in het miljardenbal een goed vervolg geven tegen Shakhtar Donetsk. Dit zal PSV doen met Luuk de Jong in de basisopstelling. De 34-jarige spits krijgt de voorkeur boven Ricardo Pepi. Ook Noa Lang keert na zijn absentie tegen FC Groningen terug in de basis.

De Amerikaan Pepi verkeert in meer dan uitstekende vorm en was afgelopen weekend tegen zijn oude club FC Groningen goed voor een hattrick (5-0 winst PSV). De Jong miste de competitiewedstrijd van afgelopen weekend vanwege lichte klachten, maar keert tegen de Oekraïners weer terug in de basisopstelling van Bosz.

Walter Benítez staat zoals altijd onder de lat bij de Eindhovenaren. De defensie wordt van rechts naar links gevormd door Rick Karsdorp, Ryan Flamingo, Olivier Boscagli en Matteo Dams. Op het middenveld kan Bosz nog altijd niet beschikken over sterkhouders Joey Veerman en Jerdy Schouten. In de vorige Champions League-wedstrijd tegen Girona verraste de oefenmeester met een plekje voor Mauro Júnior op het middenveld en dat is ook woensdagavond weer het geval. Hij wordt op het middenveld vergezeld door Ismael Saibari en Malik Tillman.

Voorin krijgt De Jong dus weer de voorkeur boven Pepi. Hij wordt in het Philips Stadion geflankeerd door Johan Bakayoko en Noa Lang. Laatstgenoemde moest het duel tegen FC Groningen nog laten schieten vanwege lichte rugklachten, maar is voldoende hersteld voor het Champions League-treffen met Shakhtar.

Opstelling PSV: Benítez; Karsdorp, Flamingo, Boscagli, Dams; Mauro Júnior, Saibari, Tillman; Bakayoko, De Jong, Lang

