'Kloof tussen Ajax en PSV mag op conto van één Ajacied geschreven worden'

Ajax had het zondag lastig tegen Willem II, maar werd, niet voor de eerste keer, gered door . De spits van de Amsterdammers is dit seizoen een belangrijke reden voor het verschil in punten nummer twee PSV.

In de Eredivisie heeft Weghorst ondertussen acht doelpunten en twee assists op zijn naam staan, in slechts 854 speelminuten. Anders gezegd: elke 85,4 minuten is de boomlange spits betrokken bij een doelpunt van Ajax. Ook zondag was het weer raak. Weghorst kreeg de 'voorassist' op zijn naam bij de 1-1 in Tilburg, waarna hij zelf de 1-2 binnenschoot en Ajax weer drie punten mocht bijschrijven.

In de podcast Kick-Off ontvangt Weghorst zijn welverdiende complimenten. De spits wordt allereerst 'een goede aankoop' en 'een gouden zet' genoemd, iets waar eerder dit seizoen nog wat twijfels over waren. Zo had Ajax met Brian Brobbey, Chuba Akpom en de jonge Julian Rijkhoff al genoeg spitsen rondlopen. Met zijn werklust en doelpunten bewijst Weghorst echter het ongelijk van vele criticasters.

LEES OOK: Opvallend gedrag gespot bij warming-up van Wout Weghorst

"Uit bij Heracles was hij goud waard (twee doelpunten, uiteindelijke uitslag 3-4, red.), uit bij NEC (twee doelpunten, 1-2), Groningen-thuis (Weghorst scoorde de 2-1 in blessuretijd, , uiteindelijk 3-1) Fortuna-uit (doelpunt en assist, 1-2) en nu dus Willem II (doelpunt en voorassist, 1-2)", weet Mike Verweij. Eigenlijk is hij als invaller hoogstpersoonlijk goed voor een puntje of vijftien. Dat is heel knap. De kloof met PSV is grotendeels door hem veroorzaakt." De bijdrage van Weghorst is met die berekening eerder dertien punten, maar dat de (vaak) invalspits belangrijk is geweest voor zijn ploeg, staat buiten kijf.

LEES OOK: Driessen heeft na Willem II - Ajax genoeg gezien en stelt: 'Voor heel veel geld verkopen'

Vervolgens komt er een discussie op gang over het feit of Weghorst volgend seizoen nog wel een rol als invaller accepteert. "Hij heeft een beetje de meeste problemen van iedereen met een plaats op de bank", stelt Valentijn Driessen. "Maar als hij zo beslissend blijft als invaller, zou je zeggen dat je hem ook zo moet blijven gebruiken." Volgens Verweij heeft Weghorst zelf grote verwachtingen voor volgend seizoen. "Ik denk dat Weghorst verwacht dat hij volgend seizoen eerste spits is. Met Brobbey en zijn management is er wel de afspraak gemaakt dat ze na dit seizoen gaan kijken of er een transfer gemaakt kan worden die voor alle partijen goed is. Met deze vorm kan dat moeilijk zijn, maar over vijf weken kan dat helemaal anders zijn."

