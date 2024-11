Vink looft razendsnelle ontwikkeling PSV'er: 'Hij ziet het spelletje nu beter'

Marciano Vink is onder de indruk van de manier waarop (21) zich momenteel ontwikkelt bij PSV. De centrale verdediger kwam afgelopen zomer over van FC Utrecht en heeft zich razendsnel aangepast aan het spel dat trainer Peter Bosz zijn elftal wil laten spelen.

PSV telde liefst negen miljoen euro neer om Flamingo los te weken uit Utrecht, waar hij vorig seizoen ook regelmatig op het middenveld werd ingezet. In Eindhoven vormt de international van Jong Oranje een centraal verdedigingsduo met Olivier Boscagli dat steeds beter op elkaar ingespeeld begint te raken.

Vink analyseert in De Eretribune dat Flamingo in zijn eerste weken in Eindhoven nog 'te gretig was'. "Dat kan ik me goed voorstellen, je bent nieuw bij een club en je wilt je bewijzen", beseft de oud-international. Vink ziet dat Flamingo vooral moet wennen aan het feit dat zijn kompaan Boscagli veelvuldig inschuift naar de middelste linie: "Hij maakt eigenlijk een vierkant op het middenveld. Dan krijg je dat Flamingo met Matteo Dams en de rechtsback, Karsdorp of Ledesma, de hele breedte van het veld moet bestrijken."

Vorige leed PSV tegen Ajax de eerste Eredivisie-nederlaag van het seizoen (3-2). Toch zag Vink hoe Flamingo zich goed staande wist te houden tegen Brian Brobbey, de beresterke spits van de Amsterdammers. "Dat doet hij echt heel knap, hij heeft een bepaalde agressiviteit en hij ziet het spelletje nu beter, terwijl het tegen Brobbey toch knap lastig is. Maar hij gaf geen krimp. Je zag het ook in de Europese wedstrijden, ik vind dat hij het echt heel snel heeft opgepikt. Hij moet het achterin managen, maar dat doet hij echt heel knap", besluit Vink.

