Manchester City moet oud-speler met terugwerkende kracht miljoenen uitbetalen

Manchester City moet met terugwerkende kracht miljoenen aan achterstallig salaris betalen aan oud-speler . Dat heeft een Britse arbeidsrechter woensdag bepaald. De betalingen aan de inmiddels 30-jarige linksback werden stopgezet toen die werd gearresteerd op verdenking van meerdere verkrachtingen en een aanranding. In die zaak werd Mendy uiteindelijk vrijgesproken.

De regerend kampioen van Engeland nam Mendy in de zomer van 2017 voor ruim 57 miljoen euro over van AS Monaco. Met de blauwe club uit Manchester kroonde de tienvoudig Frans international zich viermaal tot landskampioen, won hij even zo vaak de League Cup en sleepte hij ook een FA Cup in de wacht. Uiteindelijk Mendy hij tot 2021 tot 75 wedstrijden voor Manchester City komen, waarin hij tweemaal trefzeker was en twaalf assists verzorgde.

Mendy werd in augustus 2021 vier keer beschuldigd van verkrachting. In oktober 2020 waren de eerste aanklachten al ingediend. Dat aantal liep uiteindelijk verder op tot zeven verkrachtingen en eenmaal aanranding. De verdediger van Manchester City werd geschorst door zijn club en belandde in de gevangenis. De rechtbank sprak Mendy in januari 2023 echter op bovengenoemde punten vrij. In de zomer van dat jaar liep hij uit zijn contract bij City en tekende de voetballer een contract bij het Franse FC Lorient, waar hij nog altijd onder contract staat.

Manchester City stopte ook met het betalen van Mendy's salaris vanaf het moment dat hij geschorst was. Dat vocht de voetballer echter aan, naar nu blijkt met succes. Mendy eiste nog dertien miljoen pond van zijn voormalige werkgever. De rechter gaf de Fransman daarin grotendeels gelijk, waardoor Manchester City Mendy "een deel, maar niet het volledige geclaimde bedrag" alsnog zal moeten uitbetalen.

In een statement op X reageert Mendy opgelucht op de uitspraak. ""Ik ben in de wolken met deze beslissing en ik hoop oprecht dat de club nu het eerzame zal doen en mij het verschuldigde bedrag zal betalen (...) zodat ik dit moeilijke hoofdstuk in mijn leven achter mij kan laten", leest het.

