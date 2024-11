Reiziger neemt Marokkaans jeugdinternational op in selectie Jong Oranje

Michael Reiziger heeft één debutant opgenomen in zijn 23-koppige selectie van Jong Oranje. PSV-aanvaller is nieuw bij de beloftenploeg van Nederland, nadat hij eerder uitkwam voor Marokko Onder 23. Daarmee lijkt de 22-jarige vleugelaanvaller te kiezen voor een interlandcarrière bij Nederland.

Jong Oranje plaatste zich vorige maand overtuigend voor het EK 2025 in Slowakije. De ploeg van Reiziger behaalde met dertig punten uit tien wedstrijden de volle buit. “We kunnen trots zijn wat we hebben bereikt, maar vanaf nu gaat de blik naar voren, naar het EK 2025 in Slowakije. Met EK-gastland Slowakije en regerend kampioen Engeland hebben we twee mooie tegenstanders gevonden om tegen te oefenen in november”, aldus Reiziger.

Die oefenwedstrijden gaat Jong Oranje dus in met PSV-aanvaller Driouech. Reiziger licht die keuze toe. “Hij speelde eerder jeugdinterlands voor Marokko, maar omdat hij in Nederland geboren is mocht hij ook voor ons uitkomen. Wij zijn natuurlijk erg blij dat Couhaib de overstap maakt en verwelkomen hem met open armen bij onze selectie.”

Vorig jaar maakte Driouech namens Marokko zijn opwachting op de Afrika Cup Onder 23. Met Marokko wist hij beslag te leggen op de titel al bleef de bijdrage van de vleugelflitser beperkt met slechts 62 minuten in twee wedstrijden. Een uitnodiging voor de A-selectie van Marokko zat er voor Driouech derhalve ook nog niet in.

Definitieve selectie Jong Oranje

Youri Baas (Ajax), Kian Fitz-Jim (Ajax), Kenneth Taylor (Ajax), Ian Maatsen (Aston Villa), Maxim Dekker (AZ), Rome-Jayden Owusu-Oduro (AZ), Bjorn Meijer (Club Brugge), Calvin Raatsie (Excelsior), Thom van Bergen (FC Groningen), Max Bruns (FC Twente), Youri Regeer (FC Twente), Anass Salah-Eddine (FC Twente), Noah Ohio (FC Utrecht), Gjivai Zechiël (Feyenoord), Myron van Brederode (Fortuna Düsseldorf), Tyrese Asante (Maccabi Tel Aviv), Sontje Hansen (N.E.C.), Robin Roefs (N.E.C.), Ezechiel Banzuzi (OH Leuven), Couhaib Driouech (PSV), Ryan Flamingo (PSV), Neraysho Kasanwirjo (Rangers FC) en Million Manhoef (Stoke City FC).

