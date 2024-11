‘Verdachte’ wedstrijd van Oranje in 2013: ‘Hier klopt iets niet’

Ron Vlaar heeft tegenover ESPN zijn licht laten schijnen over een opvallend duel van het Nederlands elftal in 2014. Oranje speelde destijds een kwalificatieduel tegen Hongarije en won met 8-1. Vlaar vond het ‘verdacht’ hoe de Hongaren voor de dag kwamen.

Voorafgaand aan het Nations League-duel tussen Nederland en Hongarije blikt Vlaar bij ESPN vooruit op het duel. Een opvallende ontmoeting tegen de Hongaren komt ter sprake. Oranje speelde in 2013 een WK-kwalificatieduel tegen de Magische Magyaren en won met afgetekende cijfers: 8-1. Vlaar wist niet wat hij meemaakte. “Het was one way traffic”, zegt de oud-verdediger van Feyenoord.

Artikel gaat verder onder video

“Het ging op een gegeven moment zo makkelijk, dat ik dacht: hier klopt iets niet. Nee, matchfixing of zoiets dergelijks kan ik me niet voorstellen, maar er werd zo slecht verdedigd… Ik kon het gewoon niet geloven, het was haast verdacht”, is Ron Beton eerlijk. Vlaar dook destijds een aantal keer op in de aanval: “Het zegt alles over die wedstrijd, dat ik zoveel tijd had om dit te kunnen denken. Ik had niet zoveel te doen achterin… Daarom ging ik op een gegeven moment maar mee naar voren. Ik wilde ook een doelpunt proberen te maken. Dat is helaas niet gelukt”, blikt hij terug.

LEES OOK: Ron Vlaar waarschuwt Oranje: 'Jammer dat ik nooit tegen hem heb gespeeld, ik zou hem een tik geven'

11 oktober 2013 was eveneens de dag dat Robin van Persie de nieuwe topscorer aller tijden werd van Oranje. De aanvaller scoorde drie keer en passeerde Patrick Kluivert op de lijst. “Na zijn tweede goal was hij op gelijke hoogte gekomen met Patrick Kluivert. Robin rende naar de zijlijn en werd daar opgevangen en opgetild door... Kluivert. Patrick was namelijk een van de assistent-trainers van Van Gaal. Ik zie het zo weer voor me… Echt een heel mooi en bijzonder moment. We gaven beiden een applaus”, zegt Vlaar daarover.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ronald Koeman noemt opvallende international waar hij meeste contact mee heeft

Ronald Koeman heeft het meeste contact met een Oranje-international die ditmaal buiten de boot is gevallen.