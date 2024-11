Salah-Eddine 'nauwgezet' gevolgd door buitenlandse clubs: 'Tien keer talentvoller dan Tagliafico'

FC Twente-verdediger staat er goed op in het buitenland. Volgens zijn zaakwaarnemer Mohammed Sinouh wordt de 22-jarige linksachter 'nauwgezet' gevolgd door enkele buitenlandse clubs. Bovendien stelt de belangenbehartiger dat Salah-Eddine aan de bal talentvoller is dan Nicolás Tagliafico, een andere oud-Ajacied.

Salah-Eddine laat na een onwennige start inmiddels een goede indruk achter bij FC Twente. De linksback kwam begin dit jaar over van Ajax en heeft zich inmiddels ontpopt tot een vaste waarde bij de Tukkers. "Anass heeft heel sterke en grote stappen gezet", vertelt Bruggink in gesprek met Voetbal International. "Vooral op mentaal gebied vind ik het superknap hoe hij zich op dit moment laat zien. Hij kan nu ook wedstrijden achter elkaar presteren."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Spanning in Europa: welke clubs treffen PSV, Feyenoord, Ajax, AZ en FC Twente allemaal nog?

Zaakwaarnemer Sinouh erkent dat Salah-Eddine het lastig had in het begin bij FC Twente, maar praat veel met de oud-Ajacied. "Zeker als verdediger moet je stabiel zijn. Je kunt 89 minuten top zijn, maar het gaat om die ene minuut. Dat ene moment. Als je die pot daardoor verliest, is alles voor niets geweest."

"FC Twente is anders dan Ajax, waar Anass vandaan komt, PSV of Feyenoord", weet Sinouh. "Bij die clubs domineer je alle wedstrijden vanaf je vijftiende, normaal gesproken. Voor jongens die van een topclub komen is die laatste stap naar seniorenvoetbal bij een andere club daarom ook zo moeilijk. Er worden andere dingen van ze gevraagd."

LEES OOK: 'Twee Eredivisie-clubs willen voormalig AZ-uitblinker Jesper Karlsson terughalen naar Nederland'

Salah-Eddine talentvoller aan de bal dan Tagliafico

"Dat Anass goed kan voetballen was altijd duidelijk, nu is hij ook fysiek sterker en verdedigend betrouwbaar geworden", aldus Sinouh, die Salah-Eddine vaak vergelijkt met een andere voormalig Ajax-speler. "Ik heb hem vaak het voorbeeld gegeven van Nico Tagliafico. Jij bent tien keer talentvoller aan de bal, maar het gif van Nico moet jij aan je spel toevoegen. Ik ben ervan overtuigd dat dat te leren is, als je echt wilt slagen. Anass bewijst dat nu wekelijks. Hij is volwassen geworden. Nu moet hij het een heel seizoen laten zien."

Interesse vanuit het buitenland voor Salah-Eddine

Salah-Eddine heeft bij FC Twente nog een contract tot medio 2027, maar ligt in het buitenland goed in de markt. "Buitenlandse clubs volgen hem nauwgezet. Logisch, hij speelt in Jong Oranje en heeft het goed gedaan tegen grote Europese tegenstanders. FC Twente zit in de lift, heel veel scouts komen kijken bij de club. Dat geluk moet je ook hebben als speler. Als je het heel goed doet bij een laagvlieger uit de Eredivisie, valt dat veel minder op."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax-fans komen met sterke reactie op aanhoudend fluitconcert voor Weghorst

Wout Weghorst was zondagmiddag een van de opvallendste spelers tijdens FC Twente - Ajax.