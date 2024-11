Heerenveen-captain Brouwers haalt keihard uit naar eigen fans: 'Voelt als een mes in de rug'

, aanvoerder van sc Heerenveen, heeft zijn eigen supporters een flinke veeg uit de pan gegeven. De middenvelder verscheen na afloop van de wedstrijd tegen RKC Waalwijk (1-1) voor de camera van ESPN en gaf te kennen dat hij zich niet voldoende gesteund voelde door de supporters.

Lange tijd leek sc Heerenveen in het eigen Abe Lenstra Stadion op weg naar een 1-0 overwinning. Vlak voor het einde van de officiële speeltijd moest de thuisploeg echter een gelijkmaker slikken van Mohammed Ihattaren, die raak schoot vanaf de strafschopstip. “Dit doet heel veel pijn", erkent Brouwers. "Vanaf moment één zit er een bepaalde twijfel in. Dat is gewoon pijnlijk om te zien. Fouten maken interesseert me niet. Dat gebeurt op het hoogste niveau ook Maar we durven die fouten niet meer te maken."

Hoe het komt dat sc Heerenveen zoveel fouten maakt? "Er wordt genoeg over ons geschreven en geluld", vervolgt de middenvelder. "We hebben een jonge groep, dat zal een hoop jongens wat doen. Over het algemeen moet dat thuis niet het geval. Het zit hem ook in heel de sfeer hier in het stadion. Die ballen die we spelen, die bal die Micky (van der Hart, red.) nu ook weer speelt, dat was aan het begin van het seizoen geweldig. Nu wordt er gefloten, de hele wedstrijd."

"In mijn ogen staan er elf jongens die zich het ongans werken", reageert hij gefrustreerd. "Wij zitten in een fase dat we steun nodig hebben. Van het publiek, van iedereen. Dan kan het niet zo zijn dat heel de wedstrijd lang een jongen, die een fantastische speler is, maar niet eens op het veld staat (Simon Olsson, red.) de hele wedstrijd wordt toegezongen. Iedereen roept om hem, terwijl de rest zich kapot werkt. Ook voor hen. Dat doet pijn.”

Brouwers voelt mes in de rug

“Niks tegen Simon, die kan er niks aan doen. Het gaat ook helemaal niet om hem, al hadden ze mijn naam geroepen als ik op de bank had gezeten. We hebben de supporters nodig, maar dit voelt als een mes in de rug als er alleen maar wordt geroepen om een speler die op de bank zit. Terwijl wij alle steun heel goed kunnen gebruiken."

Brouwers rekent op kritiek

Brouwers verwacht dat het interview hem op de nodige kritiek komt te staan. Dat deert hem alleen totaal niet. "Dit wilde ik even kwijt. Ik zal wel weer een slechte verliezer genoemd worden. Het zal allemaal wel. Maar we hebben ze gewoon hard nodig. Ook in deze fase", besluit hij zijn relaas.

