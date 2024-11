Seedorf komt met opvallende openbaring: ‘Ik mocht blijven bij PSV’

, de neef van Clarence Seedorf, had op vijftienjarige leeftijd de kans om aan de slag te gaan bij PSV. Na een stageperiode van twee maanden mocht de verdediger blijven, maar koos hij uiteindelijk voor FC Utrecht. Tegenover Voetbal International legt Seedorf uit hoe het zit.

LEES OOK: Ajax kondigt groot nieuws aan, fans reageren dolenthousiast: ‘Hier zaten we op te wachten!’

Artikel gaat verder onder video

“Ik kon naar PSV. Twee maanden meegetraind en ik mocht blijven. Maar dan moest ik in een gastgezin, dat vond ik spannend en heb ik uiteindelijk niet gedaan”, vertelt de huidige aanvoerder van FC Eindhoven, de nummer veertien van de Keuken Kampioen Divisie. “Met de trein van Amsterdam naar Utrecht was goed te doen. En zij hadden een goed plan waar school ook belangrijk in was. Dat wilde mijn moeder horen natuurlijk, dat vond ze top”, gaat hij verder.

Stage bij Ajax

Niet alleen PSV was geïnteresseerd in Seedorf, want ook Ajax had de verdediger op het oog. De centrale verdediger vertelt lachend een anekdote over zijn stage bij de Amsterdammers. “Ik was vijftien toen ik een brief van Ajax kreeg dat ik op stage mocht komen. Ik had een bijbaantje bij de Albert Heijn. Om de hoek, in de pauze ging ik naar huis om te eten. Lag daar een brief van Ajax, ik heb hem opengemaakt en las dat ik op stage mocht komen. Heb ik gelijk Albert Heijn gebeld om te zeggen dat ik niet meer kwam omdat ik prof was geworden”, zegt Seedorf, die niet werd aangenomen bij Ajax.

LEES OOK: Nederlandse club wordt uitgeroepen tot 'saaiste club ter wereld'

‘Lastig geweest om Seedorf te heten’

De sterkhouder van FC Eindhoven erkent dat het ‘lastig is geweest’ om Seedorf te heten. “Mensen kennen me nu, maar ik heb het ooit wel gehoord, hoor: Is dat een Seedorf? Hij is helemaal niet zo goed. We zijn niet allemaal Clarence natuurlijk. Hij is een volle neef van me”, legt hij uit. Collin Seedorf leerde Clarence pas op latere leeftijd kennen. “Het is weleens lastig geweest om Seedorf te heten, maar aan de andere kant kijken ze tegen je op. Zo is het ook wel weer”, sluit hij af.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Perez zou speler die fenomenaal presteert op topniveau passeren in Oranje

Analist Kenneth Perez vertelt hoe zijn ideale middenveld bij het Nederlands elftal eruitziet.