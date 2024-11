Real Sociedad - Ajax op tv: hoe laat en waar is de wedstrijd te zien?

Ajax speelt donderdagavond uit tegen Real Sociedad alweer de vijfde wedstrijd in de competitiefase van de Europa League. De ploeg van Francesco Farioli hoopt in Baskenland een volgende stap te zetten richting de knock-outfase van het tweede Europese clubtoernooi. De wedstrijd tussen Real Sociedad en Ajax wordt live uitgezonden op Ziggo Sport, maar hoe laat? En hoe kijk je Real Sociedad - Ajax als je geen abonnee van Ziggo bent?

Hoe laat begint Real Sociedad - Ajax?

De Europa League-wedstrijd tussen Real Sociedad en Ajax begint donderdagavond om 21.00 uur. De UEFA heeft de Sloveen Matej Jug aangesteld om het duel in stadion Anoeta als scheidsrechter in goede banen te leiden. Het wordt de tweede keer dat Jug een wedstrijd van Ajax fluit: vorig seizoen had de arbiter de leiding toen de Amsterdammers met 1-1 gelijkspeelden op bezoek bij AEK Athene.

Op welke zender wordt Real Sociedad - Ajax uitgezonden?

Het duel tussen Real Sociedad en Ajax wordt uitgezonden op het hoofdkanaal van Ziggo Sport, voor abonnees van de betaalzender te vinden op kanaal 14. De voorbeschouwing, die wordt verzorgd in het programma UEFA Matchday, begint om 20.00 uur.

Hoe kijk je Real Sociedad - Ajax als je geen klant bent van Ziggo?

Wie televisiekijkt via een andere aanbieder, zoals bijvoorbeeld KPN of Odido, kan gratis een account aanmaken op de website van Ziggo om de wedstrijd bijvoorbeeld via de Ziggo GO-app te kunnen zien. In dit artikel leggen we uitgebreid uit hoe het aanmaken van het account precies in zijn werk gaat en welke keuzes je daarbij hebt.

Hoe staan Real Sociedad en Ajax ervoor in de Europa League?

Real Sociedad begint als nummer 25 van de competitiefase van de Europa League aan het treffen met Ajax. De Basken wisten alleen het uitduel bij Maccabi Tel Aviv winnend af te sluiten (1-2) en hielden daarnaast ook een punt over aan het bezoek bij OGC Nice (1-1). Het Belgische Anderlecht was, in Anoeta, met 1-2 te sterk voor Sociedad, terwijl ook het uitduel bij Viktoria Pilsen geen punten opleverde (2-1). De vier punten die tot nu toe verzameld werden, houden in dat Sociedad op dit moment de hoogste positie op de ranglijst inneemt die aan het eind van de rit Europese uitschakeling zou betekenen. De nummers negen tot en met 24 van de competitiefase zullen immers doorstromen naar de tussenronde. Wie die ronde overleeft, treedt in de achtste finales aan tegen een ploeg die bij de eerste acht eindigde.

Ajax staat er daarentegen een stuk beter voor. Alleen op bezoek bij Slavia Praag werden dit seizoen punten gemorst: 1-1. De overige drie duels leverden zege op Besiktas (4-0), Qarabag (0-3) en Maccabi Tel Aviv (5-0) op. De ploeg van Farioli staat daardoor met tien punten uit vier wedstrijden tweede op de ranglijst, enkel SS Lazio (twaalf uit vier) doet het nóg beter dan de Amsterdammers. Galatasaray, Eintracht Frankfurt, Anderlecht en Athletic Club uit Bilbao verzamelden evenveel punten als Ajax, maar moeten op doelsaldo de tweede plaats aan Ajax laten.

Welke tegenstanders treft Ajax nog meer in de Europa League?

Na het bezoek aan Sociedad treft Ajax in de laatste drie speelronden van de Europa League de volgende tegenstanders:

Speelronde 6: Donderdag 12 december 21.00 uur: Ajax - Lazio

Speelronde 7: Donderdag 23 januari 21.00 uur: RFS - Ajax

Speelronde 8: Donderdag 30 januari 21.00 uur: Ajax - Galatasaray

