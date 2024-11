Valentijn Driessen maakt gehakt van Ajax: 'Onverklaarbaar, kapitaalvernietiging!'

Valentijn Driessen heeft er geen goed woord voor over dat Ajax-trainer Francesco Farioli flink rouleert in de spitspositie. Het is dit seizoen bijna elke wedstrijd de vraag wie er bij de Amsterdammers in de spits staat. Zo mocht afgelopen donderdag in de thuiswedstrijd tegen Maccabi Tel Aviv nog starten, maar moest hij zondagmiddag op bezoek bij FC Twente zijn plek weer afstaan aan . Driessen vindt het ‘onverklaarbaar’ hoe Ajax met Brobbey omgaat en stelt dat de club aan ‘kapitaalvernietiging’ doet.

Brobbey was in het afgelopen seizoen een van de weinige lichtpuntjes bij Ajax en speelde zich zelfs in de selectie van het Nederlands elftal voor het Europees Kampioenschap in Duitsland. Hoewel Ronald Koeman tijdens dat toernooi alleen in de slotminuten van de halve finale tegen Engeland een beroep deed op Brobbey, hoefde de spits zich pas een paar weken later te melden bij Ajax. Brobbey begon zodoende met een achterstand. Farioli deed het in eerste instantie erg rustig aan met de spits. Chuba Akpom kreeg de voorkeur in de spitspositie. Brobbey leek zich medio augustus weer in de basis te spelen, maar naast Akpom kreeg hij ook Weghorst erbij als concurrent.

Driessen had Weghorst niet gewisseld tegen FC Twente

Farioli werkt daarom niet met een vaste spits. Weghorst mocht zondagavond op bezoek bij FC Twente starten. Hij had zichzelf een goede dienst kunnen bewijzen, maar slaagde er niet in om het verschil te maken. Farioli haalde Weghorst na zeventig minuten naar de kant. “Ik denk dat hij er verschrikkelijk van baalde dat hij naar de kant werd gehaald. Hij had natuurlijk dolgraag in de negentigste minuut de winnende gemaakt”, zo zegt Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf. “Ik had hem er nooit uit gehaald. Taylor wordt ook iedere keer gewisseld, iedereen wordt gewisseld. Brobbey ook. Die speelt een goede wedstrijd tegen Maccabi Tel Aviv, maar zit bij FC Twente weer op de bank.”

Brobbey had een paar dagen eerder nog een basisplaats tegen Maccabi Tel Aviv. Hij verzorgde de assists voor de eerste twee treffers van Ajax en maakte in de tweede helft zelfs zijn eerste doelpunt sinds eind augustus. “Je ziet wat er gebeurt als je Brobbey wel een keer negentig minuten laat staan”, zo zegt Mike Verweij. Volgens de Ajax-watcher zit een tegenstander van Brobbey er na een uur ‘aardig doorheen’. “Dan komt de ruimte en wil je scoren.” Ajax mocht na een knullig moment van de doelman van Maccabi Tel Aviv een indirecte vrije trap nemen. Brobbey schoot die overtuigend binnen. “Dan schiet hij ‘m erin en denk je: nu is hij bevrijd, opstellen tegen Twente! Maar hup, weer op het bankje”, zag Verweij, die het ‘allemaal wel verklaarbaar’ vindt.

‘Ajax doet aan kapitaalvernietiging’

Daar is Driessen het echter totaal niet mee eens. “Het is onverklaarbaar waar ze mee bezig zijn met Brobbey. Brobbey is gewoon de nummer één spits, die moet eigenlijk gewoon altijd starten. Het is ook voor je kapitaal. Die jongen vertegenwoordigt je kapitaal, daarmee kun je later wat bereiken. Maar nu zit hij meer dan regelmatig op de bank”, zo brult Driessen, die zijn vraagtekens heeft bij de komst van Weghorst. “Afgelopen winter moest die jongen van Borussia Dortmund (Julian Rijkhoff, red.) komen. Die speelt alleen maar in Jong Ajax. Chuba Akpom is gebleven. Dan krijg je trainers en die gaan wisselen, wisselen, wisselen.”

“Volgens mij heeft Weghorst zijn waarde al een paar keer bewezen, tegen Groningen en nog wat andere wedstrijden”, zo reageert Verweij op zijn collega. Driessen blijft echter bij zijn standpunt. “Ja, maar het gaat mij om Brobbey. Dat is dé spits van Ajax, die is opgeleid. Akpom had die goals misschien ook wel gemaakt. Hij maakte ze ook in de aanloop naar het seizoen en ook in de Europese wedstrijden. Je gaat toch niet goedpraten dat daar vier spitsen rondlopen en er twee spitsen zijn gehaald terwijl je met Brobbey een speler van het Nederlands elftal hebt?!”, richt Driessen zich tot Verweij, die zijn uiterste best doet om de situatie in de spitspositie van Ajax te verklaren. “Rijkhoff is kennelijk nog te licht bevonden. Misschien staat hij er over een jaar.”

Driessen blijft het echter onbegrijpelijk vinden. “Rijkhoff moest komen (in de winter, red.), voor acht ton! Die verdient geloof ik acht ton. Hij is de nummer vier! Achter twee dertigers (Akpom is 29 jaar, red.).” Rijkhoff kwam in de thuiswedstrijd tegen Vojvodina in de tweede voorronde van de Europa League nog wel aan spelen toe, maar kwam nadien niet meer in actie voor de hoofdmacht. Hij speelt zijn wedstrijden voor Jong Ajax. Na acht duels in de Keuken Kampioen Divisie staat de teller op vier doelpunten. Rijkhoff behoorde op 11 augustus voor het laatst tot de wedstrijdselectie van Ajax. In de eerste competitiewedstrijd tegen sc Heerenveen kwam hij echter niet binnen de lijnen.

