Weghorst krijgt daags na FC Twente - Ajax nóg meer kritiek: 'Een beslissende fout'

was zondagmiddag de meest besproken speler op het veld bij FC Twente - Ajax. De zomeraanwinst van de Amsterdammers werd vanaf minuut één bij elk balcontact getrakteerd op een fluitconcert, na zijn openlijke geflirt met FC Twente eerder dit jaar en uiteindelijke transfer naar Ajax. Henk Spaan richt zich eveneens tot de spits van Ajax, maar wel om een andere reden. Hij is van mening dat Weghorst zich de 2-1 van Michel Vlap deels moet aanrekenen.

Het is al vanaf het begin van dit seizoen elke wedstrijd de vraag wie er bij Ajax in de spits staat. Trainer Francesco Farioli koos in eerste instantie voor Chuba Akpom, daarna Brian Brobbey, maar eind augustus kreeg hij ook Weghorst tot zijn beschikking. Sindsdien rouleert Farioli volop tussen Brobbey en Weghorst. Zo mocht Brobbey afgelopen donderdag in de thuiswedstrijd tegen Maccabi Tel Aviv nog starten en was het zondagmiddag op bezoek bij FC Twente de beurt aan Weghorst. De boomlange spits slaagde er in het hol van de leeuw niet in om het verschil te maken.

Spaan is zelfs kritisch op het optreden van Weghorst. De columnist van Het Parool zag dat de Oranje-internationaal in de aanloop naar de 2-1 van Vlap in de fout ging door de bal in te leveren bij een tegenstander. “Weghorst maakt weer een beslissende fout bij de goal van Twente, die geeft de bal weg. Ik schreef meteen op: wisselen”, zo zegt Spaan in de Hard Gras Podcast. Spaan is sowieso niet de grootste fan van Weghorst. Hij was dit seizoen al regelmatig kritisch op de oud-speler van onder meer AZ en Manchester United, bijvoorbeeld na diens optreden in de uitwedstrijd tegen Qarabag in de Europa League.

Thomas Heerma van Voss is daarentegen van mening dat Weghorst tegen FC Twente een prima wedstrijd op de mat legde. “Ik vond hem eigenlijk best goed”, zo zegt de schrijver, die Spaan daarmee lijkt te verrassen. “Je kijkt me nu heel strak aan meteen, alsof ik dit écht niet had mogen zeggen”, zo richt Van Voss zich tot zijn collega. Spaan zat naar eigen zeggen ‘na te denken’. “Hij gaf wel die bal weg, hij had balverlies.” Van Voss vindt het echter te makkelijk om Weghorst aan te wijzen als schuldige voor de tweede treffer van FC Twente. “Ik vind dat ook altijd een beetje flauw, want het is natuurlijk gewoon toeval dat daar dan een goal uit komt. Het is niet dat hij ‘m de hele tijd verkeerd terug gaf. Heel vaak worden voetballers, dat hoort natuurlijk bij het spel, afgestraft op een gevolg waar ze niets aan kunnen doen.”

Spaan heeft een tip voor Weghorst

Spaan moet Van Voss daarin gelijk geven. Eerstgenoemde komt vervolgens toch nog met een compliment voor Weghorst. “Ik vond óók dat hij heel goed met zijn borst kon voetballen. Dat deed hij goed”, zo doelt Spaan op een actie van Weghorst in de eerste helft, waarmee hij een teamgenoot vrijspeelde in de zestien van FC Twente. Spaan heeft nog wel een belangrijke tip voor de spits. “Voordat de wedstrijd begon zag ik dat hij met zijn kiezen, of tanden, een dop van een fles trok. Omdat mijn vrouw dat ook een keer heeft gedaan - dat kostte een paar duizend euro, want dat waren breuken in de kiezen - dacht ik: Weghorst, dit moet je niet doen. Zelfs jij als enorm sterk persoon, mentaal en fysiek, moet niet zijn tanden in de waagschaal stellen om de dop van een plastic fles te halen.”

