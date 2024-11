Weghorst komt met opmerkelijke reactie na FC Twente - Ajax: 'Zo voed ik mijn kinderen op'

heeft na afloop van de ontmoeting tussen FC Twente en Ajax gereageerd op de ontvangst van de achterban van de thuisclub. Weghorst werd het afgelopen jaar nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar FC Twente, maar maakte uiteindelijk de overstap naar Ajax. Weghorst begrijpt dat de Tukkers hem trakteerden op een fluitconcert, maar wijst tevens op het feit dat een mens 'meerdere' dromen mag hebben.

De achterban van FC Twente had het vanaf minuut één op de spits van Ajax gemunt. Weghorst kreeg bij ieder balcontact een fluitconcert over zich heen. Toen zijn trainer Francesco Farioli hem na zeventig minuten naar de kant haalde klonk het gefluit nog wat harder door de Grolsch Veste, al reageerden de meegereisde supporters uit Amsterdam vliegensvlug door massaal en luidkeels de naam van Weghorst te scanderen. Zijn niet al te vriendelijke ontvangst lijkt hem niet heel veel te doen. “Er is natuurlijk heel veel over gezegd en er wordt natuurlijk heel veel over gesproken. Je komt hier en je gaat doen wat je het liefst doet en dat is voetballen”, zo reageerde Weghorst na afloop voor de camera van ESPN.

Weghorst maakte er nog niet zo gek lang geleden geen geheim van dat hij dolgraag nog een keer het shirt van FC Twente wilde dragen. De Tukkers stonden weliswaar niet onwelwillend tegenover de komst van Weghorst, maar toen Ajax zijn interesse kenbaar maakte wilde de spits nog maar één ding: de overstap maken naar Amsterdam. Dat betekent niet dat Weghorst helemaal geen gevoel meer heeft bij de tegenstander van zondag. “Dat ik uiteindelijk ook een speciaal gevoel heb bij deze club is ook duidelijk, alleen vandaag moet dat opzij en moet je je ding doen”, aldus Weghorst, aan wie het fluitconcert gericht aan zijn adres niet voorbij ging. “Natuurlijk krijg je het ook wel mee, ook op het veld. Je probeert je ding te doen, je focus te pakken, zorgen dat je belangrijk bent en het verschil kan maken.”

Weghorst begrijpt de reactie van de Twente-fans, bij wie het geflirt van Weghorst met hun club en zijn uiteindelijke transfer naar Ajax niet goed is gevallen. De spits wordt voor de camera geconfronteerd met het geflirt met FC Twente en komt vervolgens met een opvallend antwoord. “Ik voed mijn kinderen op dat ze heel veel dromen mogen hebben en dat ook al hun dromen mogen uitkomen. Dat ze er alles voor mogen doen. Je kunt er meerdere hebben zeg ik altijd”, aldus Weghorst, die erkent dat het voor hem uiteindelijk ‘best wel een lastige wedstrijd’ was. “Maar de knop moet om en die zet je om. Ik heb ervan genoten. Als speler van Ajax heb ik geprobeerd er mijn steentje aan bij te dragen.”

