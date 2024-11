Van der Vaart wijst zijn ideale Oranje-middenveld aan: 'Hij is gewoon onmisbaar'

Rafael van der Vaart doet tegenover De Telegraaf uit de doeken welke drie spelers hij op het middenveld van het Nederlands elftal zou laten starten. Als het aan de 109-voudig international ligt, keert de 'onmisbare' zo snel mogelijk terug in het hart van het elftal.

De Jong werd het afgelopen jaar aanhoudend gekweld door blessures en maakt deze maand zodoende na een absentie van veertien maanden eindelijk zijn rentree in de selectie van bondscoach Ronald Koeman. Van der Vaart zou de middenvelder van FC Barcelona altijd de voorkeur geven boven Teun Koopmeiners, die zo langzamerhand zijn draai bij Juventus begint te vinden.

"Hij is gewoon onmisbaar", zegt Van der Vaart over De Jong. "Je kunt alleen een leidinggevende speler bij FC Barcelona zijn als je waanzinnig goed bent. Tegen Real Madrid was hij heel overtuigend", verwijst de oud-middenvelder naar de invalbeurt van De Jong in de meest recente Clásico. De middenvelder begon in Santiago Bernabéu op de bank, maar werd halverwege - bij een 0-0 tussenstand - door trainer Hansi Flick binnen de lijnen gebracht. Barcelona maakte daarna gehakt van de aartsrivaal, die in eigen huis op een 0-4 nederlaag werd getrakteerd.

Behalve De Jong zou Van der Vaart ook basisplaatsen inruimen voor Tijjani Reijnders (AC Milan) en Ryan Gravenberch (Liverpool), die het bij hun respectievelijke werkgevers 'heel erg goed doen'. Koopmeiners zou dus genoegen moeten nemen met een plek op de reservebank: "Hij doet het bij Juventus fantastisch, maar is tot dusver heel ongelukkig geweest in Oranje", oordeelt Van der Vaart.

