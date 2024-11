Van Hooijdonk wil vlak voor einde Studio Voetbal nog iets kwijt: 'Schandalig!'

Pierre van Hooijdonk begrijpt niet waarom een laat doelpunt van Go Ahead Eagles tegen sc Heerenveen zondag werd afgekeurd. De 1-1 van Finn Stokkers werd op voorspraak van videoscheidsrechter Laurens Gerrets geannuleerd.

In de slotseconden leek Go Ahead een punt veilig te stellen, toen Stokkers een mooie voorzet van Dean James in de kruising kopte. Wegens een overtreding van Stokkers op Bochniewicz in een voorgaande situatie besloot Serdar Gözübüyük op aanwijzing van de VAR de treffer af te keuren.

Artikel gaat verder onder video

Het afkeuren van het doelpunt verraste ESPN-commentator Van Rijswijk al meteen. "Het is een overtreding die geen enkele invloed heeft op het doelpunt. Een klein duwtje. Maar Bochniewicz staat gewoon weer”, zei hij tijdens de wedstrijd. “Ik vind het niks, sorry. Bochniewicz heeft er geen enkele hinder van. Ik zou zeggen dat de VAR hier weg moet blijven, maar hij blijft niet weg. Ik snap de frustratie bij Go Ahead volledig. Hiervoor is de VAR echt niet aan het voetbal toegevoegd."

LEES OOK: Sjoerd van Ramshorst verbaast Van Hooijdonk met vraag over Oranje

Van Hooijdonk wil het onderwerp zondagavond aansnijden bij Studio Voetbal, maar daar blijkt geen tijd voor. “We zijn door de tijd heen”, zegr presentator Sjoerd van Ramshorst aan het einde van de uitzending “Het is niet meer gelukt met Finn Stokkers en de afgekeurde goal van Go Ahead. Sorry. Ja, ze moeten dan heel snel alles opzoeken."

Van Hooijdonk reageert: “Oh, oh, oh…” Terwijl Van Ramshorst al de tafelgasten bedankt voor hun aanwezigheid en de uitzending wil afronden, maakt Van Hooijdonk aan de kijker thuis nog even snel duidelijk wat hij vindt van het afkeuren van de treffer. “Een schandalige beslissing van de VAR.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Studio Voetbal lacht om standbeeldonthulling voor FC Twente - Ajax

Sinds zondag staat een standbeeld van Wout Brama voor De Grolsch Veste, maar de analisten van Studio Voetbal zijn niet geïmponeerd.