Van Nistelrooij wint laatste wedstrijd als interim-coach met Manchester United

Manchester United heeft zondagmiddag gewonnen van Leicester City. In een degelijke en niet al te spectaculaire wedstrijd wonnen the Red Devils eenvoudig: 3-0. Bruno Fernandes was de belangrijkste man voor scheidend interim-coach Ruud van Nistelrooij. Hij scoorde, gaf een assist en dwong Leicester-verdediger Victor Kristiansen tot een eigen doelpunt. Door de zege blijft interim-manager Van Nistelrooij ongeslagen in alle competities.

Na de zege in de Europa League afgelopen donderdag (2-0 zege) veranderde Ruud van Nistelrooij zijn elftal op een paar plekken. Marcus Rashford begon in de basis. Dat ging ten koste van Alejandro Garnacho. Matthijs de Ligt en Lisandro Martínez vormden weer het hart van de verdediging. Joshua Zirkzee nam plaats op de bank omdat Rasmus Højlund weer in de punt van de aanval geposteerd werd. Bij promovendus Leicester City kon aanvoerder Jamie Vardy niet spelen, hij kampte met een rugblessure. Hij werd vervangen door Jordan Ayew.

Artikel gaat verder onder video

United pakte vanaf de aftrap het initiatief en dat resulteerde in de 17e minuut in een doelpunt. Diallo hakte de bal subtiel naar Bruno Fernandes, die vervolgens vanaf de rand van het strafschopgebied de bal hard in de verre hoek knalde: 1-0. Vlak voor rust, in de 38e minuut, verdubbelde United de voorsprong. Noussair Mazraoui zette de bal met rechts voor vanaf de linkerkant op Fernandes. De Portugees wilde de bal koppen, maar kreeg de bal op zijn bovenbeen waardoor de bal tegen de knie van Victor Kristiansen kwam. De Deen kon geen richting meer geven aan de bal waardoor deze hard achter keeper Mads Hermansen tegen het net kwam: 2-0. Dat was ook de ruststand.

Na rust was het aan Leicester City om een antwoord te geven op de opgelopen achterstand, maar daar slaagde het geenszins in. Het duurde tot de 70e minuut voordat het, via een schot van Ayew, tot een doelpoging kwam, maar die poging werd onschadelijk gemaakt door André Onana. United zelf koesterde de voorsprong, maar kwam ook nauwelijks meer voor het doel van Hermansen. Zo ontspon zich een niet al te vermakelijk duel, tot aan de 82e minuut. Toen kreeg Garnacho de bal van Fernandes op de rand van het strafschopgebied. De Argentijn nam de bal aan en draaide de bal prachtig in de verre kruising: 3-0.

Door de zege klimt United naar de twaalfde plek. Na de interland periode zal de nieuwe manager Rúben Amorim het stokje overnemen van Van Nistelrooij. Hij zal starten met een uitwedstrijd tegen Ipswich Town, op zondag 24 november. Leicester krijgt een dag eerder Chelsea op bezoek en zal daarin proberen zich verder te verwijderen van de degradatiezone. Het staat nu op de vijftiende plek met vier punten voorsprong op nummer achttien Wolverhampton Wanderers.

