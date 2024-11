Derksen gooit Van der Gijp, die ESPN-analist 'een lul' vindt, keihard voor de bus

René van der Gijp blijkt geen fan te zijn van ESPN-analist Kenneth Perez, zo beweert Johan Derksen vrijdagavond tijdens de uitzending van Vandaag Inside. Van der Gijp geeft op zijn beurt aan dat hij juist wél gecharmeerd is van Willem van Hanegem en Wim Kieft.

Van der Gijp gaf vrijdag, al voor de uitzending van Vandaag Inside, aan dat hij baalt van het feit dat Kieft tegenwoordig minder vaak te zien is op televisie. De oud-voetballer ziet dat een nieuwe lichting analisten de kans krijgt: "Het gaat van Bram van Polen tot Kees Kwakman, noem ze allemaal maar op. Kieft en Willem van Hanegem zijn wel mijn twee favoriete analisten", geeft Van der Gijp toe: "Die zien we te weinig. Ik mis ze op televisie."

‘Mijn favoriete analist’

Van der Gijp maakt samen met onder meer Kieft de podcast KieftJansenEgmondGijp en blaast in de uitzending van vrijdagavond van Vandaag Inside nogmaals de loftrompet over de oud-spits. “Mijn twee absolute favoriete analisten zijn Van Hanegem en Kieft. Altijd geweest. Die hebben een cv waar je u tegen zegt…”, begint Gijp, die onderbroken wordt door Derksen. “Ik vind Van Hanegem de allerbeste, alleen Willem kan niet aan een tafel. Die moet je alleen nemen”, zegt De Snor. Van der Gijp valt zijn tafelgenoot bij: “Willem moet je één op één nemen.”

LEES OOK: Kieft glashelder over spitspositie Oranje: 'Hij is nog steeds de beste optie'

‘René, jij vindt hem een lul’

Derksen komt vervolgens met een opvallende bewering: “René, jij vindt hem een lul, maar ik vind Perez erg goed.” Van der Gijp reageert: “Wie vind ik een lul?! Oh zeker, jongen. Doe maar net of ik hem een lul vind, wat kan mij het schelen.”

Derksen doelt hoogstwaarschijnlijk op de kritiek die Van der Gijp in 2020 leverde richting Perez. De oud-prof zei destijds in Veronica Inside dat hij de analist van FOX Sports (nu ESPN) ‘een griezel’ vond. “Ik vind dat zo’n enge gozer, jongen. Het is een engerd”, was Gijp vernietigend.

