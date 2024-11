Vandaag Inside is volledig overtuigd van nieuwe gast: 'Jij hoort hier, we bellen je vaker!'

Wilfred Genee en de makers van het programma Vandaag Inside zijn erg enthousiast over Tom Coronel, die de laatste tijd regelmatig in het programma opduikt als nieuwe bargast. De bedoeling is dat de voormalig autocoureur vaker gaat aanschuiven in de populaire talkshow van SBS 6.

"Of ik daar (Vandaag Inside) vaker kan gaan zitten? Zeker, zeker", begint Coronel in een interview met RaceExpres als hij gevraagd wordt naar zijn rol in het programma van Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp: "Ze waren heel erg tevreden. Ze zeggen ook: jij bent zo'n type dat hier thuishoort. Dat is heel leuk om te horen. Wilfred had mij ook apart genomen. Hij zei: dit was leuk, dit doe je goed. Het klopt en de energie die je uitstraalt is goed. We gaan je vaker bellen", geeft Coronel aan. De Formule 1-analist is de laatste periode twee keer te gast geweest in Vandaag Inside, maar schuift ook regelmatig aan in het programma De Oranjezondag van Hélène Hendriks.

In het interview blikt de autocoureur ook nog terug op het weglopen van Derksen in Vandaag Inside. Coronel was op dat moment te gast in de uitzending en maakte het incident daardoor van dichtbij mee: "Ik zag Johan nadenken. Er zaten acht wel vijf tot tien seconden tussen. Je zag dat hij van binnen aan het ontploffen was en toen stapte hij op. Als je bent opgestapt en je hebt een rechte rug, dan kom je ook niet meer terug. Ik ken bijna niemand met een rechtere rug dan Johan, dus dan is het ook heel simpel: dan kan je ook niet terugkomen en ik weet zeker dat hij die gedachte ook niet heeft gehad. Het boeit hem echt niets."

