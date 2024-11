Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli gaat succesformatie wijzigen

Ajax speelt zondag om 14.30 uur de uitwedstrijd tegen FC Twente. Verwacht wordt dat trainer Francesco Farioli de nodige wijzigingen doorvoert in zijn opstelling ten opzichte van de Europa League-wedstrijd tegen Maccabi Tel Aviv (5-0).

Farioli beschikt over een fitte selectie, al staat achter de naam van Josip Sutalo nog een vraagteken. De Kroaat ontbrak tegen Maccabi vanwege lichte klachten en werd vervangen door Daniele Rugani. Als Sutalo ook in Enschede niet inzetbaar is, lijkt Rugani weer zijn aangewezen vervanger. Op de rechtsbackpositie wordt Devyne Rensch verwacht in plaats van Anton Gaaei, aldus het Algemeen Dagblad.

Op het middenveld is waarschijnlijk weer plek voor Jordan Henderson en Davy Klaassen. Tegen Maccabi werd Henderson gespaard, terwijl Klaassen niet is ingeschreven voor de Europa League. Als zij inderdaad spelen, lijkt dat te betekenen dat Branco van den Boomen en Kian Fitz-Jim plaatsnemen op de bank. Fitz-Jim blonk echter uit tegen Maccabi, dus het is denkbaar dat Farioli aan hem vasthoudt.

Voorin worden twee wijzigingen verwacht. Brian Brobbey lijkt na twee opeenvolgende wedstrijden als basisspeler weer plaats te maken voor Wout Weghorst, terwijl Chuba Akpom rechts voorin speelt in plaats van Bertrand Traoré.

Ook wijzigingen bij FC Twente

Bij Twente, dat donderdag met 2-2 gelijkspeelde op bezoek bij OGC Nice, is de inzetbaarheid van Sem Steijn en Mees Hilgers twijfelachtig. Naar verwachting gaat trainer Joseph Oosting de nodige wijzigingen doorvoeren ten opzichte van donderdag. Doelman Lars Unnerstall keert terug van een schorsing, terwijl ook Max Bruns, Carel Eiting en Michel Vlap zich kunnen verheugen op een basisplek.

Vermoedelijke opstelling FC Twente: Unnerstall; Van Rooij, Lagerbielke, Bruns, Salah-Eddine; Eiting, Regeer, Vlap; Rots, Lammers, Ltaief

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Klaassen, Henderson, Taylor; Akpom, Weghorst, Godts

Welke uitslag verwacht je bij FC Twente - Ajax? Laden... 9% Winst FC Twente 15.8% Gelijkspel 75.2% Winst Ajax 310 stemmen

