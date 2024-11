Vertessen heeft nog altijd contact met twee PSV'ers: 'Hij is hartstikke sympathiek'

maakte begin dit jaar de overstap van PSV naar Union Berlin en lijkt inmiddels aardig gesetteld in de Duitse hoofdstad. De Eindhovenaren wilden de Belgische vleugelaanvaller eerst niet laten gaan vanwege een blessure van Noa Lang, maar Vertessen en zijn entourage hielden voet bij stuk. Bijna een jaar na zijn overgang heeft de 23-jarige aanvaller nog altijd contact met een aantal mensen binnen PSV.

Zoals gemeld had de overstap van Vertessen flink wat voeten in de aarde. De Belg was van mening dat er een toezegging lag over een transfer, maar PSV was mede door de blessure van Lang niet happig op een vertrek van de vleugelaanvaller. De situatie is niet helemaal zonder rimpeling verlopen, maar oké. Zo gaat het soms”, reageert hij tegenover het Eindhovens Dagblad.

"We moeten daar ook niet meer in blijven zitten. Uiteindelijk heb ik mijn opleiding bij PSV mogen genieten en is dit maar een hele korte periode geweest. PSV is een topclub die grote prijzen heeft gewonnen en grote spelers heeft voortgebracht. Ik voelde niet het vertrouwen dat ik veel meer speeltijd zou krijgen en wilde daarom deze stap nemen.”

Vertessen beseft dat hij een goede uitgangspositie met PSV heeft laten schieten voor de transfer. "Maar toch heb ik besloten om dit te doen en ik heb er ook geen spijt van. Voor de mensen bij PSV ben ik blij dat er een kampioenschap is gekomen. Ze hebben dat verdiend. Bij mijn ploeg ging het wat moeizamer en hebben we handhaving in de Bundesliga voor elkaar gekregen. Dit seizoen gaat het gelukkig veel beter en is er zicht op meer. Ik heb het hier goed en Union is een warme club, zoals PSV dat ook is", vervolgt hij.

Vertessen noemt verschil tussen Duitsers en Nederlanders

Volgens Vertessen zijn Duitsers anders dan Nederlanders, zo kreeg de Belg in Nederland veel te verduren rondom zijn transfer. "De mensen zijn er direct, in Nederland", beseft hij. "En heel soms keihard. Hier merk ik dat minder. Supporters van Union Berlin steunden ons vorig seizoen als een blok, ook toen we onderin stonden en veel verloren. Bij PSV is dat ook wel zo, maar het verschil is denk ik vooral dat het klimaat hier online wat milder is. Mensen zijn positiever, sturen je vooral mooie berichten. Daar word je sterker van.”

Vertessen heeft nog contact met enkele PSV'ers

Vertessen heeft weinig contact meer met mensen binnen PSV, maar krijgt nog wel af en toe een appje van spelersbegeleider Mart van den Heuvel. "Dat vind ik heel tof van hem. Hij is me niet vergeten en dat is gewoon superattent", aldus Vertessen, die ook nog contact heeft Drommel. "In de spelersgroep had ik altijd goed contact met Joël Drommel. Ik kan je vertellen dat dat echt een geweldige vent is voor PSV. Hij is hartstikke sympathiek. Die mens gun je de wereld. Toen hij de beker won als basisspeler was ik heel blij voor hem. Natuurlijk word je afgerekend op je prestaties, maar dan nog kun je samen er het beste van maken en collegiaal zijn."

