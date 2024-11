Vitesse-directeur Edwin Reijntjes komt met opvallende reactie op spandoek van fans

Vitesse-directeur Edwin Reijntjes heeft in zijn tweewekelijkse directie-update gereageerd op het spandoek van de eigen aanhang in de richting van Lex Lammers, sportverslaggever bij De Gelderlander. De algemeen directeur van de Arnhemmers vindt het onterecht dat de fans Lammers verbaal aanvielen middels het spandoek. Als het aan Reijntjes ligt dan kijkt de club eerst zelf in de spiegel.

Tijdens de wedstrijd tussen Vitesse en TOP Oss (0-0) verscheen er een spandoek op de Theo Bos-tribune gericht aan Lammers. “Sensatiezoeker buiten de deur. Lexit”, luidde de tekst. Lammers volgt Vitesse voor De Gelderlander en bericht dus ook over de huidige gang van zaken omtrent Coley Parry, Guus Franke en Vitesse.

Het spandoek kon al op weinig goedkeuring rekening bij de journalisten Eric Arends en Jeroen Kapteijns. Eerstgenoemde stelde dat de supporters de woede op het bestuur ‘en die klooiende investeerders’ moest richten. “Als er niks aan de hand zou zijn, was er ook niks te schrijven”, plaatste hij op X.

Reijntjes gaat nu ook in op de onvrede vanuit de Vitesse-aanhang in de richting van De Gelderlander en Lammers. “We hebben naar aanleiding van afgelopen zaterdag berichten ontvangen vanuit de hoofdredacteur van De Gelderlander, Persveilig en de NVJ. Een dergelijke actie brengt dus wel iets teweeg voor Vitesse”, steekt hij van wal.

Vitesse streeft naar een afspraak met De Gelderlander en wil ‘het een en ander’ gaan evalueren en bespreken richting de toekomst. “Maar ik wil wel een ding kwijt; ik snap de discussie over de frequentie en de intonatie van de berichtgeving tussen diverse media, daar kunnen en zullen wij het ook over hebben. Maar vergeet niet dat er amper iets positiefs te schrijven valt over Vitesse. Dat hebben wij aan onszelf te danken. Voordat we kritiek leveren op een journalist moeten we – de club – eerst in de spiegel kijken!”

