Voetbalkijkers storen zich aan ‘respectloos’ moment voor Nice – FC Twente

De minuut stilte voorafgaand aan de wedstrijd tussen OGC Nice en FC Twente werd donderdagavond ruw verstoord. Nadat de scheidsrechter op zijn fluit had geblazen, bleef een supporter van de Franse ploeg keihard zingen in een megafoon. Op X spreekt men schande van het moment.

Deze week wordt bij alle wedstrijden in de Champions League, Europa League en Conference League stilgestaan bij de overstromingen in Spanje. Voorafgaand aan ieder duel wordt er een minuut stilte ingelast. Nadat het woensdagavond voor de televisiekijker bij Feyenoord – Red Bull Salzburg al misging vanuit Ziggo, waren het bij de wedstrijd tussen Nice en FC Twente de fans in het stadion die het verstierden.

Vlak voor de wedstrijd gaan beide ploegen voor de minuut stilte klaarstaan. Echter werd het niet stil in het stadion, aangezien de supporter met de megafoon door bleef zingen. Uiteindelijk besloten de spelers van de Franse ploeg de minuut stilte te veranderen in een minuut applaus, waarna het publiek hierin meeging. Gedurende het hele moment is de supporter met de megafoon niet gestopt met zingen.

Op X spreekt men schande van de manier waarop men in Zuid-Frankrijk is omgegaan met de minuut stilte. “Respectloos tijdens een minuut stilte”, schrijft een gebruiker. “Zelfs dat kan niet in die Zuid-Franse ghetto”, voegt een ander eraan toe.

