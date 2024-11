Wanneer begint de winterstop in seizoen 2024/25 van de Eredivisie?

2024 loopt langzaam op z’n eind, en dat betekent dat de focus alweer verschuift naar het nieuwe jaar. Maar wanneer begint de winterstop in de Eredivisie en op welke dag wordt de tweede seizoenshelft hervat?

Wat is de laatste Eredivisiewedstrijd van 2024?

De laatste Eredivisiewedstrijd van 2024 wordt gespeeld tussen Willem II en N.E.C. in speelronde 17. Vlak voordat alle achttien Eredivisieploegen de winterstop ingaan, nemen de Tilburgers en Nijmegenaren het op zondag 22 december tegen elkaar op in het Koning Willem II Stadion. De aftrap is om 16.45 uur. Eerder die dag, om 14.30 uur, staat de topper tussen PSV en Feyenoord op het programma.

Wanneer begint de winterstop in seizoen 2024/25 in de Eredivisie?

Volgens de Eredivisie-site start de winterstop officieel op dinsdag 24 december. Na de zeventiende speelronde ligt de competitie tijdelijk stil, net zoals de Keuken Kampioen Divisie.

Wanneer eindigt de winterstop en start de tweede seizoenshelft?

De Eredivisie wordt hervat op donderdag 9 januari 2025. De eerste wedstrijd van de tweede seizoenshelft wordt echter een dag later gespeeld. Op vrijdag 10 januari treffen Fortuna Sittard en Go Ahead Eagles elkaar in het Fortuna Sittard Stadion. De winterstop is dan officieel ten einde.

