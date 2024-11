Wilfred Genee reageert bij Shownieuws op clash met Johan Derksen

Wilfred Genee had ‘totaal niet’ zien aankomen dat Johan Derksen zou vertrekken uit de uitzending van Vandaag Inside. De presentator clashte met de analist, die er na vier minuten al genoeg van had en de benen nam.

“Het gaat allemaal nergens over, als je eerlijk bent”, reageert Genee kort na de uitzending bij Shownieuws. “Wat er gebeurde? Volgens mij heb ik een paar punten van z’n lijstje behandeld, dat gaf ik aan. Dat viel niet zo goed. Ik denk dat het woord ‘lijstje’ een trigger was voor hem, ja.” Genee zei voor de uitzending al dat Derksen ‘veertien onderwerpen had doorgegeven’. Tijdens de uitzending kwamen de spanningen daarover bovendrijven. Toch had Genee het vertrek van Derksen niet zien aankomen.

“Nee, totaal niet. We zijn altijd wel een beetje zoals we vanavond ook waren, een beetje stekelig. Ik ging er helemaal niet van uit dat hij meteen zo zou reageren en dat was ook helemaal m’n intentie niet”, aldus de presentator. “M’n intentie was om hem een beetje te prikkelen aan het begin van de uitzending, een beetje jennen. Dat probeerde ik ook in de uitzending uit te leggen. Wij maken de afgelopen weken volgens mij prachtige uitzendingen, er wordt veel gelachen, en dan krijg ik toch opmerkingen als: ‘Je hebt dit met opzet overgeslagen, dat stond op m’n lijstje’, houd nou eens op man!”

Genee hoopt dat Derksen dinsdagavond weer ‘gewoon’ aanschuift. “Ik vond het best wel vervelend dat hij wegging. Ik wist niet of ik er meteen wat mee moest doen. Hem achterna lopen gaat ook wat ver, maar ik heb later in de uitzending proberen duidelijk te maken dat het nooit m’n intentie was. En, veel belangrijker: dat hij heel belangrijk is voor het programma.”

