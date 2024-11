Willie Overtoom snoert ‘grapjassen’ de mond na vernederende Ajax-uitspraak

Willie Overtoom heeft donderdag zijn gram gehaald op X na een eerdere uitspraak over Ajax. De oud-voetballer liet zich in juli opvallend uit over de Amsterdammers. Hij beweerde na slechts één minuut dat Ajax de zaakjes verdedigend al beter voor elkaar had dan het jaar daarvoor.

Ajax speelde op 5 juli een besloten oefenwedstrijd tegen PEC Zwolle in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Overtoom deelde direct al een groot compliment uit aan Francesco Farioli, die nog maar net aan het roer stond in Amsterdam: “Eén minuut Ajax gezien: verdedigend staat het tactisch al een stuk beter dan wat ik de afgelopen maanden heb gezien. Druk zetten, rugdekking van achter klopt. Nu nog aan de bal met de juiste spelers en aankopen. Ben benieuwd naar de andere clubs in de voorbereiding”, schreef de voormalig speler van AZ en Heracles Almelo, die daarmee ook John van ’t Schip vernederde.

Overtoom haalt gram na Ajax-uitspraak

Artikel gaat verder onder video

Het bericht van Overtoom leidde tot verbazing op sociale media. De oud-middenvelder liep volgens velen te hard van stapel. Vier maanden na de tweet haalt Overtoom zijn gram op X. “Hoe zit het eigenlijk met dit, hebben de grapjassen nog meer wedstrijden nodig of zien ook zij het eindelijk vier maanden later?”, snoert hij de critici de mond. “Slaat natuurlijk nog steeds helemaal nergens op. Ben heel blij dat je gelijk had maar in één minuut kan je nooit bepalen of iets tactisch beter staat of niet”, stelt een twitterraar.

LEES OOK: Willie Overtoom vreest met grote vreze voor Ajax: 'Dan kunnen ze zomaar een gigantisch pak rammel krijgen'

Ajax heeft de zaken verdedigend inderdaad uitstekend voor elkaar. In de Eredivisie kreeg de ploeg van Farioli slechts elf doelpunten om de oren, terwijl de Amsterdammers in de hele Europese campagne vier keer moesten vissen.

Hoe zit het eigenlijk met dit, hebben de grapjassen nog meer wedstrijden nodig of zien ook zij het eindelijk vier maanden later? https://t.co/VrWH40MOMO — Willie Overtoom (@WillieOvertoom) November 14, 2024 Slaat natuurlijk nog steeds helemaal nergens op. Ben heel blij dat je gelijk had maar in 1 minuut kan je nooit bepalen of iets tactisch beter staat of niet. — Victor (@Victorr06_) — Victor (@Victorr06_) November 14, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax-fans komen met sterke reactie op aanhoudend fluitconcert voor Weghorst

Wout Weghorst was zondagmiddag een van de opvallendste spelers tijdens FC Twente - Ajax.