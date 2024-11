Chris Woerts fileert NOS en 'lachwekkende' Leonne Stentler: 'Zijn vergeten wat hun echte taak is'

Chris Woerts laat zich in een interview met Voetbal International kritisch uit over de manier waarop de NOS de samenvattingen van de wedstrijden in de Eredivisie in beeld brengt. Ook de analyses van oud-voetballer Leonne Stentler, die op zondagavond om 19.00 uur aanschuift, kunnen de goedkeuring van de sportmarketeer niet wegdragen: "Lachwekkend."

De NOS heeft vooralsnog als enige partij een bod uit gebracht op de uitzendingsrechten van de samenvattingen, die tot het einde van het lopende seizoen bij de publieke omroep liggen. Woerts onthulde enkele weken geleden al in Vandaag Inside dat de Eredivisie hoopt de rechten voor meer geld te slijten en daarom tóch met Ziggo en KPN in gesprek is. De sportmarketeer toont zich bijzonder kritisch op de manier waarop de NOS momenteel de samenvattingen uitzendt.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Bord op schoot' dreigt te verdwijnen: 'Eredivisie kijkt ordinair naar de poen'

"Ten eerste: Studio Sport Eredivisie is afgedreven van zijn kerntaak", stelt Woerts. "Wettelijk moeten ze gemiddeld zes minuten aandacht besteden aan een competitiewedstrijd, maar daar voldoen ze allang niet meer aan." De aanwezigheid van de analist helpt daar niet bij: "En dan hebben ze er ook nog allemaal interventies tussen gestopt met Leonne Stentler: lachwekkend. Vroeger kon je de samenvattingen van de zondag zien en daarna de hoogtepunten van de vrijdag en zaterdag. Daar hebben ze ook bijna volledig afscheid van genomen. Mede doordat ze per se een vrouw willen neerzetten, zijn ze vergeten wat hun echte taak is: in een uur tijd alle wedstrijden laten zien", aldus Woerts.

LEES OOK: Leonne Stentler na FC Twente - Ajax: 'Hij is een sluwe vos, enorm genoten'

Het bod van de NOS om de rechten te behouden is lager dan het bedrag dat de omroep nu betaalt. Dat heeft te maken met het feit dat er inmiddels veel minder mensen op de lineaire uitzendingen afstemmen, weet Woerts: "Doordat de kijkcijfers in vijf jaar tijd zijn gehalveerd, zijn de rechten ook goedkoper op de markt. Dat komt denk ik bijvoorbeeld door de goal-app van ESPN én dat iedereen ESPN 1 nu in zijn basispakket heeft. Je kunt daar alles al zien. Het is dus ook een fabeltje om te denken dat Nederland niet zonder NOS Studio Sport op zondagavond zeven uur kan. Dat is retoriek van oude mannen in bejaardenhuizen", aldus Woerts.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ESPN geniet: 'Een Iniesta-actie, hij had iets goed te maken na Ajax'

ESPN belicht de rol van Ismael Saibari in de wedstrijd tussen NAC Breda en PSV.