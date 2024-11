Alex Kroes is overtuigd en wil Ajax-uitblinker belonen met nieuw contract

Ajax is met in gesprek over een nieuw contract. Dat meldt het Algemeen Dagblad dinsdagavond althans. Baas was in het afgelopen seizoen op huurbasis actief voor NEC en leek afgelopen zomer op zoek te mogen gaan naar een nieuwe club, maar tot verbazing bij velen heeft hij zich in Amsterdam in de basis gespeeld. Een nieuw contract zou een beloning zijn voor zijn prestaties dit seizoen. Baas is momenteel in het bezit van een verbintenis tot de zomer van 2026.

Baas maakte in het seizoen 2022/23 regelmatig zijn opwachting in de hoofdmacht voor Ajax, maar kwam een jaar geleden niet in de plannen voor van toenmalig trainer Maurice Steijn. De linkspoot koos eieren voor zijn geld en maakte op huurbasis de overstap naar NEC. Voor die club speelde hij dertig wedstrijden, maar hij slaagde er niet in om een vaste basisplaats te veroveren op de linksbackpositie. Hij leek na afgelopen seizoen dan ook op zoek te mogen gaan naar een nieuwe werkgever, maar Francesco Farioli gaf Baas een ‘nieuwe’ kans. De verdediger maakte indruk op de Italiaan en had bij de start van dit seizoen een basisplaats.

Die heeft Baas vooralsnog niet uit handen gegeven. Hij kwam dit seizoen al achttien keer in actie en ontving na de recente toppers tegen Feyenoord en PSV veel complimenten voor zijn spel. Baas ging afgelopen zondag op bezoek bij FC Twente weliswaar in de fout, maar Farioli was na afloop erg blij met de reactie van zijn speler. In Amsterdam is men sowieso te spreken over de prestaties van Baas, die beloond moeten worden met een nieuw contract. “Technisch directeur Alex Kroes heeft de dit seizoen doorgebroken verdediger laten weten langer met hem door te willen”, zo leest het. Ajax wil daarmee ook voorkomen dat Baas als basisspeler zijn laatste contractjaar ingaat.

Berghuis en Rensch

Want dat is met Steven Berghuis én Devyne Rensch inmiddels het geval. “De club is met beide spelers in gesprek om het aflopende contract te verlengen. Om dergelijke situaties in de komende jaren te voorkomen, zal de directie na de jaarwisseling met meerdere spelers de gesprekken over een contractverlenging aanklampen”, zo weet het AD. Baas is naar verluidt de eerste speler die te horen heeft gekregen dat Ajax zijn contract graag wil verlengen. “Daar zag het afgelopen voorjaar nog niet naar uit. Sterker nog, de rol van Baas leek afgelopen voorjaar bij Ajax al wel uitgespeeld, nadat hij tijdens een uitleenbeurt aan NEC vooral als linksbuiten en reserve fungeerde.”

Het liep dus anders. Baas vormt bij Ajax samen met Josip Sutalo het hart van de verdediging. De linkspoot is niet alleen defensief, maar ook in aanvallend opzicht belangrijk voor zijn ploeg. Hij is sterk in de opbouw en was bovendien in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard nog trefzeker.

