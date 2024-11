Zorgen bij Ajax: Francesco Farioli weet nog niet zeker of uitblinker kan spelen tegen PSV

Het is nog onduidelijk of Ajax-middenvelder Kenneth Taylor zaterdagavond aan kan treden tegen PSV, zo heeft Ajax-trainer Francesco Farioli vrijdagmiddag aangegeven op de persconferentie. Later op de dag zal Ajax een definitieve beslissing nemen over de inzetbaarheid van Taylor.

Taylor was, mede door zijn doelpunt tegen Feyenoord, erg belangrijk voor Ajax in De Kuip. Na zestig minuten spelen moest de middenvelder van de Amsterdammers noodgedwongen het veld verlaten wegens een tik op zijn kuit. De hersteltijd tussen het duel van woensdag en zaterdag is kort, waardoor het op dit moment volgens Farioli nog onduidelijk is of Taylor kan starten.

"Hij kreeg een flinke tik op zijn kuit tegen Feyenoord. Vanmorgen had hij een sessie met de fysio's. We moeten zien hoe hij reageert op de laatste training vandaag. We moeten het vandaag in de gaten houden", geeft Farioli aan. De Italiaanse coach van Ajax beschikt verder over een fitte selectie in aanloop naar het duel tegen de Eindhovenaren.

