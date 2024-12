Kroes verklapt, door microfoon in Johan Cruijff ArenA, aanstaande terugkeer van Ajax-blessuregeval

keert aankomende zondag hoogstwaarschijnlijk terug in de wedstrijdselectie van Ajax, zo geeft Alex Kroes woensdagavond aan voorafgaand aan Ajax – FC Utrecht. Kroes zette de Ajax-verdediger in het zonnetje en lijkt een terugkeer in de wedstrijdselectie te verklappen.

Rensch ontbreekt woensdagavond op het wedstrijdformulier van Ajax. De verdediger liep afgelopen zondag, in de uitwedstrijd tegen NEC, een blessure op. De back moest al na een half uur vervangen worden na een harde tik op zijn been. Rensch wordt in de topper tegen FC Utrecht vervangen door Anton Gaaei.

Het is nog maar de vraag of dit zondag, als Ajax op bezoek gaat bij AZ, ook het geval is. Rensch kreeg vandaag een schaal uitgereikt vanwege zijn honderdvijftigste duel voor Ajax en werd toegesproken door Kroes. “Een unieke prestatie, we zijn heel dankbaar en trots op je, voor altijd een Ajacied”, sprak de technisch directeur van de Amsterdammers.

Rensch vult aan: “Alle Ajacieden die mij altijd steunen, ik wil jullie bedanken. En op naar meer!” Kroes voegde daar vervolgens nog snel wat aan toe: “Dit is géén afscheid, er komen nog veel wedstrijden aan voor Devyne, te beginnen met zondag!” Met zijn laatste woorden, lijkt Kroes te verklappen dat Rensch zondag weer aansluit bij de selectie van Ajax.

