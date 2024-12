Ajax-blessuregeval keert na maanden officieel terug in basisopstelling

gaat maandagavond voor het eerst sinds 18 augustus weer minuten maken in het shirt van (Jong) Ajax. De Noorse middenvelder heeft een basisplaats in de thuiswedstrijd tegen De Graafschap.

Mannsverk maakte voor het laatst minuten in de wedstrijd tegen NAC Breda (2-1 nederlaag) in speelronde twee van de Eredivisie. Een enkelblessure hield de 22-jarige controleur bijna vijf maanden aan de kant. Vanavond zal Mannsverk voor het eerst weer minuten maken in het Amsterdamse wedstrijdshirt.

Dat Mannsverk maandagavond speelminuten ging krijgen tegen De Graafschap, werd vorige week al bekendgemaakt door Francesco Farioli. De Italiaan heeft een duidelijk plan opgesteld met de Noor, die komende twee wedstrijden van Jong Ajax gaat spelen. Na de wedstrijd tegen De Graafschap, heeft Mannsverk hoogstwaarschijnlijk ook een basisplaats tegen TOP Oss.

Een andere opvallende naam in de basisopstelling van Jong Ajax is die van Christian Rasmussen. De aanvaller maakt dit seizoen deel uit van de hoofdmacht van Ajax en speelde pas één duel bij de beloftenploeg. Jaydon Banel en Kristian Hlynsson staan ook in de basis tegen De Graafschap.

🔙🇳🇴 Sivert Mannsverk maakt zijn rentree bij Jong #Ajax. Hij start in de basis en gaat zo zijn eerste minuten maken sinds 18 augustus. https://t.co/qPf1lEO8pn — Lentin Goodijk (@LentinGoodijk) December 9, 2024

