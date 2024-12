Dit is de slechtste Ajax-speler van de eerste seizoenshelft, aldus het AD

Het Algemeen Dagblad heeft maandag de balans opgemaakt van de eerste seizoenshelft van de Eredivisie. Het medium rapporteert wekelijks de prestaties van de spelers uit de Nederlandse competitie met een cijfer, en daaruit blijkt dat Ajax-aanvaller geen hoge ogen gooit.

De aanvaller van de Amsterdammers is van nature een spits, maar speelt onder Francesco Farioli voornamelijk als vleugelspeler aan de rechterkant. Akpom kwam veertien keer in actie en maakte slechts twee doelpunten. Ook afgelopen zondag, tegen Sparta Rotterdam (0-2 winst), werd de spits uitgelicht wegens een knullig moment.

Akpom, die op belangstelling kan rekenen uit Duitsland, behoort volgens het Algemeen Dagblad tot de slechtste spelers van de eerste seizoenshelft. De Engelsman moet de negende plek delen met Daan Rots van FC Twente. Beide aanvallers worden beoordeeld met een 5,54. De laagst beoordeelde speler is Ruben Roosken (Heracles Almelo) met een rapportcijfer van 5,33.

Ajax-verdediger Rensch in elftal van eerste seizoenshelft

Devyne Rensch kan daarentegen wél terugkijken op een goede eerste seizoenshelft, menen de rapporteurs van het AD. De rechtsback is opgenomen in het elftal van de eerste seizoenshelft. Het gemiddelde rapportcijfer van de verdediger komt uit op een 6,21. Spelers als Walter Benítez, Olivier Boscagli, Dávid Hancko, Luuk de Jong en Malik Tillman duiken onder meer op in het prestigieuze elftal. Bekijk het hele elftal hier.

