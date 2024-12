Francesco Farioli onthult dat hij in de rust wisselde door nieuwe blessure

Ajax-trainer Francesco Farioli heeft donderdagavond noodgedwongen naar de kant moeten halen. De middenvelder van de Amsterdammers, die geen al te beste wedstrijd speelde tegen Telstar, bleef na 45 minuten spelen met pijntjes achter in de kleedkamer.

Berghuis speelde geen goede wedstrijd namens Ajax en is duidelijk nog zoekende op zijn positie op het middenveld. Vervelend voor de multifunctionele voetballer is dan ook dat hij niet pijnvrij uit de wedstrijd is gekomen: "Steven kreeg een tik, hij had wat last van zijn achilleshiel. Daarom heb ik hem gewisseld in de rust", legt trainer Farioli na afloop van de wedstrijd uit bij Voetbal International.

Het is momenteel nog maar de vraag of Berghuis zondagmiddag van de partij is als Ajax het om 12.15 opneemt op Het Kasteel tegen Sparta Rotterdam: "We moeten even afwachten of hij zondag beschikbaar is", geef Farioli aan. Het zou voor Berghuis een domper zijn om opnieuw afwezig te zijn, want de routinier kampte dit seizoen al langer met blessures.

Over de vorm van de middenvelder van Ajax wil Farioli niet al te veel spreken. De Italiaan denkt in ieder geval dat de winterstop Berghuis goed gaat doen: het is altijd moeilijk om aan te sluiten bij het ritme van het team, want hij lag er drie maanden uit. "We moeten werken en hem fit houden. Ik weet zeker dat hij na de winterstop terug zal keren naar de topvorm die hij had voor zijn blessure", besluit de coach van Ajax hoopvol.

