Brobbey hoeft niet lang na te denken en noemt de beste verdediger tegen wie hij heeft gespeeld

is niet alleen een teamgenoot van bij het Nederlands elftal, maar ook de beste verdediger die de spits van Ajax tot op heden is tegengekomen in zijn loopbaan. Dat vertelt de Amsterdammer in gesprek met het clubkanaal van de huidige nummer drie van de Eredivisie. Van Dijk en Brobbey stonden vooralsnog twee keer tegenover elkaar buiten het trainingsveld van Oranje.

Ajax werd tijdens de loting voor het hoofdtoernooi van de Champions League in het seizoen 2022/23 gekoppeld aan Liverpool, Napoli en Rangers FC. Brobbey was in de zomer voorafgaand aan de start van het miljardenbal definitief teruggekeerd bij Ajax. De spits had de recordkampioen een jaar eerder nog transfervrij verlaten voor RB Leipzig, maar keerde een halfjaar later alweer op huurbasis terug in de Johan Cruijff ArenA en sloot een paar maanden later definitief aan bij de club waar hij een groot deel van zijn jeugdopleiding had doorlopen.

Ajax ging voortvarend van start in de Champions League. De formatie van toenmalig trainer Alfred Schreuder boekte in de eigen Johan Cruijff ArenA een overtuigende 4-0 overwinning op Rangers FC. Een hoofdrol was er weggelegd voor Mohammed Kudus, die de kans kreeg in de spitspositie en daarmee Brobbey buiten het elftal hield. De miljoenenaanwinst van die zomer moest het doen met slechts een invalbeurt. Dat was een week later in de uitwedstrijd tegen Liverpool opnieuw het geval. Kudus stal opnieuw de show met een geweldige treffer, maar kon daarmee niet voorkomen dat Ajax met 2-1 verloor. Invaller Brobbey kon niets meer voor zijn ploeg betekenen.

Het betekende wel de eerste confrontatie tussen Van Dijk en Brobbey. Tijdens zijn korte invalbeurt kon Brobbey de aanvoerder van het Nederlands elftal echter niet op de proef stellen. Dat was ruim een maand later tijdens de ontmoeting tussen Ajax en Liverpool in Amsterdam wel anders. Brobbey had in de thuiswedstrijd tegen The Reds wél een basisplaats en maakte het Van Dijk bij vlagen behoorlijk lastig. “Ik vind hem een groot talent. Hij is snel, sterk en kan goed afwerken. Hij had vooraf gezegd dat hij zou gaan scoren, maar dat heeft hij niet gedaan”, zo sprak Van Dijk na afloop over Brobbey, die met Ajax een harde 0-3 nederlaag incasseerde.

Mika Godts

Brobbey krijgt in het gesprek met het clubkanaal meerdere vragen op zich afgevuurd. Zo moet hij onder meer antwoord geven op de vraag welke kwaliteit van een teamgenoot hij zou willen hebben. Brobbey hoeft opnieuw niet lang na te denken. “Mika, dribbelen”, zo klinkt het, doelend op Mika Godts. De Belg beleeft dit seizoen zijn grote doorbraak in Ajax 1. Hij raakte op 10 november in de uitwedstrijd tegen FC Twente geblesseerd aan een hamstring, maar herstelde snel en maakte afgelopen zondag op bezoek bij AZ alweer minuten. Godts was meteen trefzeker, maar kon daarmee een 2-1 nederlaag niet voorkomen.

