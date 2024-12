Aangifte tegen AZ-fans na 'walgelijke' spreekkoren: 'Maar Ajax moet ook aan de bak'

AZ-fans lieten zich zondag van hun slechtste kant zien, toen zij tijdens de wedstrijd tegen Ajax (2-1) zeer onsmakelijke spreekkoren instartten tegen supporters van de uitpartij. Ondertussen is er aangifte gedaan tegen de Alkmaarse fans.

Tijdens de tweede helft van het duel was "Wie niet springt, die is een jood, en alle joden moeten dood" te horen in het AFAS Stadion. Dat laat de Joodse organisatie Cidi niet zomaar gebeuren. Zij hebben maandag aangifte gedaan tegen het gedrag van de AZ-fans, weet het Algemeen Dagblad. Directrice Naomi Mestrum noemt de spreekkoren 'walgelijk' en reageert: "Dit soort leuzen mogen nooit genormaliseerd worden, zeker niet in een voetbalstadion."

Cidi doet dit in samenspraak met het NCAB, De Nationaal Coordinator Antisemitismebestrijding." Een woordvoerder van laatstgenoemde organisatie stelt in het AD dat er tijdens de wedstrijd al beter opgetreden had kunnen worden: "Als een spreekkoor zich voordoet, wordt het publiek aangesproken door de speaker van het stadion. Het tijdelijk stilleggen of definitief staken van wedstrijden behoort ook tot de mogelijkheden. Kennelijk is dat hier niet gebeurd en dat is slechte zaak."

Fans van de Amsterdamse club zijn de geuzennaam Joden door de jaren heen steeds meer gaan waarderen en zelf gaan gebruiken. "Daarom zeggen supporters van andere clubs als Feyenoord en AZ dat ze alleen om die reden anti-Joodse liedjes zingen", zegt Mestrum. De directeur ziet dan ook dat Ajax zelf ook actie kan ondernemen, om het probleem tegen te gaan. "Als we dit probleem willen uitbannen, zou dus ook Ajax aan de bak moeten en deze geuzennaam moeten aanpakken." Mestrum ziet Tottenham Hotspur als voorbeeld, dat in 2022 liet weten niet meer als 'Joodse' club te boek te willen staan. "Je ziet dat dit effect heeft."

