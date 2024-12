Perez: 'Ajax wordt er niet beter van dat hij op dit moment moet spelen'

Kenneth Perez vindt dat Ajax 'momenteel niet beter wordt' van het feit dat 'moet' spelen. De 32-jarige rechtsbuiten, die ook wel als middenvelder wordt gebruikt, kwam tegen N.E.C. totaal niet in het stuk voor, al begrijpt de Deense ESPN-analist wel waaróm Berghuis in deze fase speelminuten moet maken bij de Amsterdammers.

Berghuis raakte al vroeg in het seizoen geblesseerd en keerde pas begin november terug in de selectie van trainer Francesco Farioli. De 46-voudig Oranje-international kreeg vorige week in het thuisduel met PEC Zwolle (2-0) voor het eerst weer een basisplaats en hield het toen iets minder dan een uur vol. Donderdag kwam hij tot 65 minuten tijdens de 2-0 nederlaag bij Real Sociedad in de Europa League, waarna Farioli hem zondag in Nijmegen na 68 minuten naar de kant haalde en Bertrand Traoré als Berghuis' vervanger binnen de lijnen bracht.

LEES OOK: Been veegt suggestie over Berghuis resoluut van tafel: 'Dát heeft hij niet meer'

Ajax speelde tegen N.E.C. een draak van een wedstrijd, maar door twee goals van Wout Weghorst werd het 1-2 en gingen de drie punten tóch mee in de tas naar Amsterdam. "Berghuis is ernstig op zoek naar zichzelf", stelt presentator Jan-Joost van Gangelen in Dit was het Weekend op ESPN. Perez haakt in: "Laat ik het zo zeggen, en dat zei ik vorige week ook, daar word je niet beter van als Ajax zijnde."

"Maar ik snap wel dat hij moet spelen", vervolgt Perez. "Omdat hij minuten moet maken om er uiteindelijk sterker van te worden. Als hij weer ritme en inhoud krijgt... Maar vandaag: totaal niet aanwezig in de wedstrijd." Van Gangelen vult aan: "Ik zat te kijken: in 68 minuten nul schoten en nul kansen gecreëerd." Perez: "En dáár staat hij voor."

