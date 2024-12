‘Daaraan zie je dat Ajax weer op een topploeg begint te lijken’

Sjoerd Mossou denkt dat Ajax de weg omhoog heeft ingeslagen. Het feit dat de Amsterdammers zondag - ondanks een matige vertoning tóch wisten te winnen bij NEC – geeft aan dat de ploeg van Francesco Farioli op de weg terug is.

Ajax gaf zondag niet thuis op bezoek bij NEC en mocht van veel geluk spreken dat het de drie punten over de streep trok. Remko Pasveer was de gevierde man bij de Amsterdammers, en dat zei meer dan voldoende. Toch denkt Mossou dat deze overwinning een belangrijk signaal afgeeft. “Daaraan zie je toch ook wel weer een beetje dat Ajax weer op een topploeg begint te lijken? Dat is het grote verschil met vorig jaar. Zo ben je het altijd gewend geweest, dat Ajax een mindere uitwedstrijd toch wist te winnen”, zegt hij bij Voetbalpraat.

LEES OOK: Driessen: ‘Met hem gaat het Ajax-voetbal niet terugkomen’

Artikel gaat verder onder video

“De lat ligt bij Ajax nog steeds af en toe op een 5,5, maar dan duwen ze er net een zesje uit qua resultaat”, gaat Mossou verder. Vincent Schildkamp vraagt zich af of de journalist ‘meer aspecten van een topclub’ ziet bij Ajax. “Ze hebben echt een goede periode gehad in een fase waarin iedereen dacht dat ze zouden afhaken. Toen hebben ze goed gespeeld en veel punten gehaald. Als je daarna een mindere fase hebt, maar je blijft wel punten halen, doe je het goed”, reageert Mossou.

Leon ten Voorde ziet in Ajax ‘nog geen topploeg qua uitvoering’. “De standaard van Ajax is dat ze de nummer twee zijn van Nederland. Dat gevecht moeten ze aangaan met Feyenoord, maar die winnen ook niet van Fortuna. Het zal tussen Ajax en Feyenoord gaan wie ‘the best of the rest’ wordt”, concludeert de journalist van Tubantia.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Hiddink verkeek zich op Ajax-duo: 'Heilig van overtuigd dat zij de absolute top zouden halen'

Guus Hiddink zegt dat hij er 'heilig van overtuigd was' dat twee voormalig Ajax-spelers de 'absolute top' zouden gaan halen.